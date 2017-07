Neymar, i ati ia premton sulmuesin PSG-së

Neymar mbetet emri më i nxehtë i merkatos verore. Zhvillimet e orëve të fundit janë vërtet të vrullshme dhe çojnë ujë në mullirin e PSG që është gati të paguajë klauzolën për asin brazilian të Barcelonës.

Sheiku Al Khelaifi është gati të derdhë 222 mln Euro në arkën e katalanasve për të afruar sulmuesin e Selecaos që vazhdon të mbetet i dyzuar mes Barcelonës dhe Parisit.

Pas 2 golave të shënuar në miqësoren me Juventusin, Neymar mbetet në qëndër të vëmendjes edhe pse në takimin e parë të zhvilluar me shokët e skuadrës, Messi, Suarez e Pique u duk se ai e kishte marrë vendimin për të mos lëvizur nga Katalonja.

Në skenë ka dalë edhe i ati dhe agjenti i tij, i cili është takuar me drejtues të lartë të PSG menjëherë pas ndeshjes së zhvilluar në SHBA dhe u ka dhënë fjalën se sulmuesi brazilian do të pranonte ofertën e PSG.

Marrëveshja verbale është arritur dhe të Enjten, stafi i lojtarit do të zbarkojë në Barcelonë për të rinegociuar detajet e kontratës aktuale që ai ka, në të kundërt Neymar do të largohet me destinacion Francën pasi klauzola e lejon të marrë një vendim të tillë i pandikuar nga klubi.

8 muaj më parë, sulmuesi firmosi kontratën e re me Barcelonën por tashmë mesa duket nevojitet një tjetër ndërhyrje në çështjen e pagës pasi PSG ofron rreth 40 milionë Euro në sezon.

Lajmi bëhet i ditur nga mediat braziliane por gjen konfirmim edhe në Spanjë ku gazeta AS thekson se me shumë mundësi, ditët e Neymar te Barcelona janë të numëruara.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)