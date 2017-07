Sulmohet ambasada e Izraelit në Jordani, një i vdekur

Ambasada izraelite në kryeqytetin e Jordanisë, Aman është izoluar nga policia dhe mësohet se ka raportime për të shtëna me armë zjarri.

Nuk ka konfirmime nga ana e Izraelit, ku është vendosur censura. Në rrjetet sociale, janë publikuar lajme dhe video se bëhet fjalë për dy të vdekur.

Një nga këta dyshohet se është agresori, i cili mund të ketë goditur me një thikë personelin në brendësi të ambasadës, ndoshta njëri nga rojet.

Gjendja e izraelitit të plagosur është e rëndë, ndërsa autoritetet kanë rrethuar rrugët rreth ambasadës, në lagjen rezidenciale “Rabiyeh”. Sipas sajtit, “Sala Akhbar”, i lidhur me militantët dhe i cituar nga agjencia e lajmeve Afp, bëhet fjalë për një goditje me thikë dhe në vijimësi për një reagim me armë zjarri.

Tensionet mes Izraelit dhe Jordanisë – edhe pse kanë lidhur një traktat paqeje – janë rritur në ditët e fundit pas vendimit të shtetit hebraik për të kufizuar hyrjen e besimtarëve myslimanë në xhaminë al-Aqsa, vendi i tretë i shenjtë i myslimanëve, drejtimi i të cilit i takon Amanit.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)