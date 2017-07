Zgjedhjet s’shthurën buxhetin. Financat: Të ardhurat u rritën me 105 mln euro

Të ardhurat e qeverisë u rritën me 105 milionë euro në gjysmën e parë të vitit, pavarësisht fushatës zgjedhore, e cila në të kaluarën është shoqëruar thuajse gjithmonë me tronditjen e buxhetit. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se për periudhën janar-qershor të ardhurat në buxhet arritën 212 miliardë lekë nga 198 miliardë që ishin një vit më parë.

Por ndonëse nuk kanë cenuar ecurinë e të ardhurave, zgjedhjet kanë prekur krahun tjetër të buxhetit, atë të shpenzimeve. Sipas shifrave, shpenzimet e qeverisë u rritën me 28 miliardë lekë ose rreth 210 milionë euro krahasuar me gjysmën e parë të vitit 2016.

Qeveria ka shpenzuar më shumë si për operacionet e saj të përditshme ashtu edhe për projektet publike. Sipas të dhënave, shpenzimet korrente të buxhetit u rritën me 18 miliardë lekë ndërsa investimet publike ishin 11.6 miliardë lekë më të larta se gjashtëmujori i parë i vitit të kaluar.

Megjithatë, rritja e fortë e shpenzimeve nuk ka sjellë rritje të borxhit publik. Në gjysmën e parë të vitit bilanci i buxhetit rezultoi me suficit në masën 3 miliardë lekë, pasi edhe pse janë rritur ndjeshëm krahasuar me një vit më parë, pagesat e qeverisë kanë qenë me të ulëta se të ardhurat dhe brenda planit të periudhës.

23 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)