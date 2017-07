Meta betohet si President: Do t’i shërbej dialogut dhe konsensusit

Presidenti i zgjedhur Ilir Meta është betuar sot pasdite në seancën e jashtëzakonshme të thirrur nga Kuvendi.

Seanca është drejtuar nga nën/kryetarja e Kuvendit Valentina leskaj, e cila më pas ka ftuar presidentin e ri të mbajë fjalimin e rastit.

Pas fjalimit të tij, Meta është larguar nga podiumi i Kuvendit dhe ka nisur të takojë një pjesë të deputetëve të pranishëm.

Por ajo që ra në sy, ishte mungesa e shtrëngimit ritual të duarve me ish-aleatin Rama, ndërsa me ish-kryeministrin Berisha, Presidenti i ri nuk ka nguruar ta takojë.

“Falënderoj Kuvendin e Shqipërisë që më zgjodhi. Do t’i shërbej frymës së konsensusit dhe dialogut. Do të respektoj paanshmërinë e shtetit të së drejtës, – ishin fjalët e para të Metës si President i ri. – Do të përmbush një përgjegjësi të re dhe të lartë pas 25 vjetësh në këtë Kuvend. Kam përfaqësuar dy forca politike, kam bërë përpjekje për konsensus për stabilitetin dhe të ardhmen e vendit”.

Meta tha se projekti i integrimit të Shqipërisë në Europian, është objektii i tij kryesor. “Ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, mbetet një projekt i pambaruar, por në fokus të punës sime do të jenë edhe lufta kundër varfërisë dhe papunësisë. Këto janë sfida që duhet t’i realizojmë. Reformat nuk mund të jenë vetëm produkt i një mazhorance, ku roli i opozitës është i pazëvendësueshëm dhe i domosdoshëm. Më 28 prill vendosa të kandidoja si president më shumë me mendje se me zemër, pasi opozita nuk ishte këtu, por sot e pranoj këtë detyrë dhe betohem me zemër. Gjithçka për të shmangur një krizë që mund t’i kanosej vendit. Për presidentin e ri, Shqipëria dhe demokracia do të jenë gjithnjë të parat”, – u shpreh ai.

Pas betimit do të mbahet një ceremoni në Presidencë, ku Presidenti në largim Bujar Nishani, do t’i “dorëzojë” postin Metës.

24 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)