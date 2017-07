Meta flet për herë të parë si President: Do bashkëpunoj me të gjithë

Meta flet për herë të parë si President: Do bashkëpunoj me të...

Ilir Meta mori këtë të hënë detyrën madhore të Presidentit të Republikës, një muaj pas zgjedhjeve, ku ish partia e tij nuk arriti një rezultat kushtëzues për qeverinë e Edi Ramës.

Përballë gazetarit Sokol Balla ai u është përgjigjur pyetjeve: A do dijë ai të jetë president mbi palët? A do ti qëndrojë atyre që tha në fushatë, tani që do jetë kryetar i shtetit? A do ta dekretojë ai qeverinë me njerëz që akuzohen nga LSI se kanë vjedhur zgjedhjet dhe kanë mbyllur sytë ndaj mbjelljes së hashashit?

Sokol Balla: Zoti president, faleminderit që jeni me mua sonte.

Ilir Meta: Faleminderit për ftesën tuaj dhe përfitoj për të përshëndetur qytetarët.

Sokol Balla: Të jesh president është një kulminacion për çdo njeri në jetë dhe siç e keni thënë në intervistat tuaja, ju vini nga një familje e zakonshme. ç’do të thotë kjo për ju?

Ilir Meta: E theksova edhe sot faktin se unë ia dedikoj këtë detyrë ku jam sot, sikurse kam qenë në detyra të tjera të larta, demokracisë dhe përpjekjeve të qytetarëve shqiptare për demokraci. Natyrisht edhe përpjekjeve të mia të palodhura për demokraci.

Sokol Balla: Komentuam dorëzimin e presidencës nga zoti Nishani. Nuk mund të mos vihej re që për herë të parë presidenti nuk rreshton pranë tij bashkëshorten. A është bashkëshortja juaj zonja e parë?

Ilir Meta: Personi për të cilin flisni nuk ndihet rehat në rresht. Së dyti, Monika ka bërë zgjedhjen e saj publike. Kur unë jam zgjedhur president ajo është zgjedhur nënkryetare e LSI, për të qenë një politikane aktive. Ndaj unë besoj se pozicioni i saj dhe paraqitja e sotme janë një mesazh i qartë se presidenti dhe presidenca nuk mund të përfitohen nga askush, përfshirë për qëllime të caktuara politike.

Sokol Balla: Gjëja e dytë që më bëri përshtypje ishte shtrëngimi i duarve me kryeministrin. Shtrënguat duart, por jo shikimin…

Ilir Meta: Unë e pash dhe më duket se edhe ai më pa.

Sokol Balla: Këtej e tutje doni s’doni do keni kontakte institucionale, por a do ketë kontakt njerëzor mes Ramës dhe Metës?

Ilir Meta: Unë e thash qartë. Sapo hyra këtu lash pas 25 vite në politike. Është detyrim kushtetues dhe qytetar dhe unë jam i hapur për bashkëpunim jo vetëm me zotin rama por edhe aktorët e tjerë politikë në vend. Është detyrim.

Sokol Balla: A menduat të jepnit dorëheqjen gjatë këtyre muajve, siç edhe e shprehët?

Ilir Meta: Unë e kam bërë të qartë pasi jam zgjedhur, kur opozita vijonte protestën. Jemi shprehur edhe më 17 maj, kur zoti Vasili e tha qartë se LSI kërkon zbatimin e paketës McAllister dhe se për këtë gjë është e gatshme të tërhiqet edhe nga posti i presidentit, që ishte pikë në këtë paketë. Natyrisht që më pas nuk më ka shkuar ndërmend të jap dorëheqjen për arsye të tjera, pasi do të ishte e papërgjegjshme dhe mungesë respekti për institucionin e Presidencës dhe partnerët e tjerë.

Sokol Balla: Tek disa shihej me sy të mirë zgjedhja juaj, tek disa jo. Dukej sikur LSI nuk do të mbijetonte pa Ilir Metën…

Ilir Meta: Dje ishte dje, sot është sot. Aq më tepër që për mua, nga dita e sotme, pas orës 18:00, ka një ndryshim institucional dhe cilësor. Unë jam i përqendruar në këtë detyrë me shumë përgjegjshmëri dhe në respekt të Kushtetutës. Por sa për këto historitë me LSI-në duhet të përsëris se kur është krijuar LSI-ja është përcaktuar në statut që kryetari nuk duhet të rrinte më shumë se 2 mandate. U tejkalua dhe sikur të mos ndodhte zgjedhja president, qëndrimi im në krye të LSI do të kishte përfunduar. Tani jam i përqëndruar në një detyrë të re.

Sokol Balla: Pse u përkeqësuan marrëdhëniet kaq shpejt mes partnerëve të qeverisjes?

Ilir Meta: Ato kanë qenë raporte që i takojnë së kaluarës, tani unë jam i hapur për raporte të reja, institucionale, bashkëpunimi, pa asnjë lloj paragjykimi.

Sokol Balla: Kam dëgjuar që kryeministri ju ka telefonuar sërish dhe ju sërish nuk jeni përgjigjur. Si do ta menaxhoni këtë raport të ftohur?

Ilir Meta: Sapo u takuam…

Sokol Balla: Por ju i shtrënguat dorën dhe shikonit atletet e tij…

Ilir Meta: Atletet janë diçka normale, nuk është hera e parë që ai i zgjedh dhe unë i kam dhënë dorën kryeministrit në këtë ceremoni për presidentin.

Sokol Balla: Ndër vite raporti i presidentit dhe kryeministrit është dukur si një mallkim, në kuptimin që ka qenë problematik. A do ta ndryshoni ju këtë trend?

Ilir Meta: Mund të them që bashkëpunimi im si kryeministër me presidentin e atëhershëm Rexhep Meidani ka qenë i shkëlqyer. Së dyti, unë jam bashkëpunues me të gjithë dhe padyshim që do të jem me kryeministrin Rama, çdo qeveri e çdo parti të opozitës. Kjo është detyra kryesore e presidentit, të punojë për unitet, në interes të vendit dhe qytetarëve.

Sokol Balla: Pati pikëpyetje përfshirja juaj në fushatë. A keni reflektuar për këtë?

Ilir Meta: Unë jam president nga ora 18:00.

Sokol Balla: E bëj këtë pyetje pasi ju keni humbur, le të themi sharmin tuaj. Çfarë do të bëni për të restauruar besimin e rënë ndaj jush, si një person që ngrihet mbi palët?

Ilir Meta: Janë të gjitha mundësitë që ky institucion (Presidenca) gjatë këtyre 5 viteve t’iu provojë qytetarëve se është një institucion që punon për ta dhe për vendin.

24 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)