Veliaj: Brenda 5 vitesh Tirana do të ketë 24 orë ujë të pijshëm pa ndërprerje

Falë investimeve që Bashkia e Tiranës dhe Ujësjellës-Kanalizime do të kryejnë në 5 vitet e ardhshme, qytetarët kryeqytetas do të marrin furnizim me ujë të pijshëm 24 orë në ditë. Me këtë do të marrë fund edhe situata e emergjencave për ujë, si ajo që po kalon aktualisht Tirana. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj shprehet se rregullimi i çmimit të ujit me 20 lekë për konsumatorët familjarë do mundësojë shëndoshjen financiare të UKT-së, për t’i hapur rrugë investimeve të mëdha e të nevojshme për t’u siguruar që pas 5 vitesh qytetarët të kenë 24 orë ujë në rubinet.

Ai theksoi se modeli për t’u ndjekur është pikërisht qyteti i Korçës, i cili falë çmimit 65 lek/m3 të ujit, siguroi investimin e nevojshëm dhe në të njëjtën kohë u siguroi qytetarëve të vet ujë 24 orë. “Me rregullimin që do të bëjmë, ku uji në Tiranë të paktën të paguhet sa në Bathore, për t’u siguruar që kemi investime dhe të vazhdojmë me këtë cilësi, atëherë do të kapim fatin e Korçës, ku Korça ka sot ujë 24 orë. Do ta kapim ujin 24 orë në Tiranë në 5 vitet e ardhshme”, tha kreu i Bashkisë së Tiranës, Veliaj, teksa përuroi rrugën e re “Dalip Topi” në Njësinë Administrative Nr. 3.

Ai u shpreh i sigurt se ashtu siç ka ndodhur edhe me një sërë sfidash të tjera, Bashkia e Tiranës do ta fitojë edhe betejën për të pasur ujë të pijshëm pa ndërprerje në rubinetat e konsumatorëve familjarë apo biznese. “Them se me këtë ritëm që kemi punuar në infrastrukturë, në urbanizim, në këndet e lodrave, në parqe, në çerdhe dhe në kopshtet e Tiranës, siç kemi filluar me shkollat, do ta fitojmë edhe sfidën e ujit. Po bëjmë një rregullim shumë të vogël për një fitim shumë të madh. Mjafton të shikojmë rastin e Korçës për të kuptuar që ky lloj investimi ia vlen dhe këto janë vendimet e drejta për të shpëtuar Tiranën nga thatësira dhe për të shpëtuar nga botet dhe depozitat majë çdo pallati”, shtoi ai.

Duke u ndalur tek investimi i Bashkisë së Tiranës për rikonstruksionin e Rr. “Dalip Topi”, e cila lidh Njësinë administrative Nr. 3 me njësinë Dajt, Veliaj deklaroi se është punuar maksimalisht gjatë këtyre ditëve të verës për përfundimin e punimeve para afatit. Veliaj siguroi se Bashkia do të punojë me ritme të tilla edhe në të ardhmen për të rikuperuar kohën e humbur ndër vite.

Në rrugën “Dalip Topi”, është bërë i mundur sistemimi i ujërave të zeza e të bardha dhe ndërtimi i mureve mbajtës. Përveç asfaltimit, rruga është pajisur me ndriçim e sinjalistikë, si dhe është bërë gjelbërimi i saj në të dy anët e saj.

