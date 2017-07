“Vettingu”, Rama: Në shtator rezultatet e para, largim të korruptuarve

Kryeministri Edi Rama ishte sot në qytetin e Shkodër, ku dëgjoi problemet dhe shqetësimet e qytetarëve. Problemet e tyre ishin nga më të ndryshmet, që nga pronat e deri te shqetësimet për Bashkinë e këtij qyteti. Rama theksoi se në shtator Vettingu do nisë të japë rezultatet e tij.

“Shumica e problemeve këtu është te gjykatat. Aty nuk ka magji për të bërë. Më në fund ka nisur Vettingu. Në shtator-tetor do fillojnë edhe rezultatet. Por nuk është një gjë që rregullohet sa hap e mbyll sytë se janë 27 vjet mbrapshti. Kush thotë që rregullohet sa hap e mbyll sot gabon. Problemet e gjykatave nuk i zgjidh dot qeveria dhe të themi që t’i ke të drejtë. Vettingu do fillojë një klimë presioni real mbi gjykatësit dhe prokurorët që të jenë më të përgjegjshëm”, deklaroi Rama.

Pasi dëgjoi problemet e qytetarëve, që në shumicën e rasteve janë çështje që kanë të bëjnë me dokumentet për pronën, kryeministri tha se kjo mënyrë është e vetmja për t’u dhënë zgjidhje halleve të njerëzve.

“Këto takime janë të vlefshme për të rritur ndjeshmërinë lidhur me domosdoshmërinë që të gjejmë një rrugë që problemet të trajtohen për ditë dhe si duhet. Këto takime nuk janë takime që mund t’i zgjidhin të gjithë problemet, dhe fakti që mund të zgjidhet një apo më shumë probleme nuk do të thotë se u zgjidhën të gjitha. Nëse duam ti adresojnë këto probleme në mënyrë sistematike, është e rëndësishme të ndërtojmë një koalicion qeverisës me qytetarët. Kjo është e mundur falë teknologjisë”, tha Rama.

Kreu i qeverisë foli edhe për lejet e legalizimit, kur tha se në 4 vite janë dhënë qindra mijëra leje, kundër 21 mijë të tilla që u dhanë në 8 vitet e kaluara. “Zyrat e ALUIZNI-t kanë bërë qindra mijëra leje legalizimi, ndërsa në 8 vitet e kaluara u bënë vetëm 21 mijë. Ky është një volum i madh pune dhe s’munden të bëhen të gjitha menjëherë.

