Çmimi i ujit të pijshëm, Xhelal Mziu i përgjigjet Veliajt: Po fsheh aferën e radhës

Kryetari i Bashkisë së Kamzës, Xhelal Mziu i është përgjigjur kryebashkiakut të Tiranës Erion Veliaj lidhur me çmimin e ujit të pijshëm.

Veliaj e përmendi Mziun dhe rastin e Bashkisë së Kamzës për çmimin e lartë të ujit të pijshëm, por ky i fundit thotë se ai gënjen dhe se në Kamzë uji kushton 1 mijë lekë për çdo familje. Sipas tij, Veliaj gënjen pasi po tenton të fshehë aferën e radhës.

“Erion Veliaj gënjen në mënyrë të paturpshme për Bashkinë Kamëz teksa mundohet të justifikojë ngritjen e çmimit të ujit në Tiranë.

I gjendur ngushtë përballë presionit qytetar dhe këshilltarëve bashkiakë, Veliaj po tenton të fshehë ndonjë aferë të tij teksa mundohet dhe rreket të justifikojë se edhe në Kamëz paguhet shtrenjtë uji. Nuk është aspak e vërtetë; në territorin e Bashkisë Kamëz një familje faturohet me 1000 lekë ujë kur Bashkia e blen 4-fish më shtrenjtë ujin nga UKT, duke qenë se Bashkia Tiranë e prodhon vetë.

Ndërsa në Kamëz po zbatohet projekti për furnizimin me ujë 24 orë dhe ka mbaruar faza e parë, në Tiranë qytetarët përballen me mungesën e furnizimit me ujë, kur për vitin e kaluar UKT rezultoi me 5 milionë euro fitim.

Pyetja që i shtrojmë Veliajt është: Përse kryeqyteti përballet me mungesën e furnizimit me ujë dhe për çfarë po shpenzohen këto para?!” thekson Mziu.

25 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)