Tiranë, për ujin duhen 220 milionë euro

Çmimi i ujit në Tiranë rritet me 20 lekë duke nisur që nga muaji janar i vitit të ri. Dhe kjo sipas nënkryetarit të bashkisë do të sjellë ujë që mund të pihet nga rubinetat e qytetarëve dhe furnizim gjatë 24 orëve.

Mazniku shpjegon se kjo rritje e çmimit do të përkthehet në investime, jo vetëm në gjithë rrjetin e ujësjellësit, i cili është tejet i amortizuar, por deri dhe në shtim të burimeve.

“Së pari duhet të rrisim burimet e ujit. Së dyti, na duhet të rrisim në mënyrë të ndjeshme sasinë e ujit që mund të përpunojmë. Së treti, linja e transmetimit, pra linjat e mëdha të ujit, që në fakt është bërë si një kullesë makaronash, rrjedh nga të gjitha anët. Është shpuar nga njerëzit. I gjithë rrjeti i ujit në lagjet tona, është i amortizuar”, tha ai.

UKT ka rritur arkëtimet dhe ka një fitim prej 5 milionë euro në vit. Por për të arritur ujë të pijshëm 24 orë në shtëpitë e qytetarëve, kjo sipas Maznikut nuk mjafton. Kërkohen 220 milionë euro.

“Me këto 5 milionë euro që janë të ardhurat e kompanisë për të patur mundësinë që ne të investojmë do të na duheshin 44 vjet për të realizuar objektivin e të pasurit ujë të pijshëm 24 orë”, thotë Mazniku.

Por kur diskutohet për rritje të çmimit, ka gjithmonë pakënaqësi. Mazniku ka një përgjigje duke thënë në fakt se është ulje e shpenzimeve të familjarëve për ujë të pijshëm për sa kohë askush nuk konsumon ujë nga rubineti.

“Në fakt nuk është një shtim i shpenzimeve të qytetarëve është një ulje rrënjësore e shpenzimit për ujë për çdo familje. Mjafton të them që shumicxa e familjeve tona ose blejnë ujë me bidona dhe për gatim”, shprehet nënkryetari i bashkisë.

Nga ana tjetër ai shpjegon se në kryeqytet uji faturohet më lirë se sa në qytetet e tjera të Shqipërisë.

“Në Tiranë sot uji faturohet me 45 lek/m3, në Kamëz uji faturohe t me 65 lekë/m3, Korça e ka me 93 lekë/m3”, saktëson Mazniku.

25 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH