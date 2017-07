Veliaj zbulon planin: Ja si do ta bëjmë Tiranën me 24 orë ujë të pijshëm

Veliaj zbulon planin: Ja si do ta bëjmë Tiranën me 24 orë...

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj sigurioi sërish qytetarët se brenda 5 viteve të ardhshme kryeqyteti do të ketë ujë të pijshëm 24 orë dhe për këtë publikoi edhe planin e investimeve të hartuar nga UKT me ndihmën e USAID-it.

Në dëgjesën e zhvilluar me këshilltarët e LSI dhe PS në Këshillin Bashkiak për të argumentuar dhe shpjeguar propozimin për çmimin e ri të ujit, Veliaj deklaroi se e vetmja mundësi për të rritur investimet dhe për t’i siguruar Tiranës ujë të pijshëm është marrja e këtij vendimi.

“Orari i shërbimit ka qenë me 7 orë ujë kur e la Basha, sot jemi me 13 orë ujë në ditë. Maksimumi që kemi arritur të bëjmë është rritja me 85% e furnizimit me ujë. Nuk ka asnjë mënyrë tjetër si të rrisim investimet. Shumica prej nesh kur hapim çezmën ka ujë. 90% e Tiranës nuk e kupton kur mungon uji sepse kanë depozitat. Në zonat e tjera nuk mund t’i heqim depozitat se këto e sigurojnë 24 orëshin. Në Bovillë bëjmë klorinim sipas parametrave evropiane. Në pallate cilësia e ujit dëmtohet në depozita. Por, pyetja është: nëse duam 24 orë ujë të pijshëm, dy janë mundësitë, ose të shpikim diçka që se ka bërë askush ose të shohim kush e ka shpikur rrotën. Dy janë shembujt, Korça dhe Pogradeci që ofrojnë 24 orë ujë të pijshëm, por qytetarët aty paguajnë 99 dhe 95 lekë sot”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë së Tiranës paraqiti para këshilltarëve edhe planin e investimeve që parashikohen të kryhen për të bërë të mundur që pas 5 vitesh Tirana të ketë 24 orë ujë pa ndërprerje në rubinet, duke theksuar se për të bërë të mundur këtë është e nevojshme marrja e një kredie prej rreth 120 milionë euro, ndërsa një pjesë tjetër të investimeve do të përballohen me të ardhurat e vet UKT-së.

Për këtë ai sqaroi se:

– Janë parashikuar 10 milionë euro investim në shtimin e burimeve të ujit

– 5 milionë të tjera në përpunimin dhe filtrimin e tij.

– 50 milionë euro do të investohen në sistemin e transmetimit për të siguruar që uji të arrijë nga burimet në rrjetin e shpërndarjes më shumë dhe me kosto më të ulët.

“Propozimi ynë është që pjesën më të madhe të kredisë ta investojmë në transmetim që të jetë i papenetrueshëm, në këtë mënyrë ne e marrim të gjithë uji dhe nuk na humbet rrugëve, si sot”, tha Veliaj në fjalën e tij para këshilltarëve.

Gjithashtu, 50 milionë euro të tjera janë parashikuar që të investohen në ndërhyrjen e në rrjetin e shpërndarjes së ujit që është edhe më problematiku, sidomos në zonat informale dhe të krijuara kryesish pas viteve 90 ku ndërtimet janë bërë pak kriter dhe pa asnjë rrjet ujësjellësi dhe kanalizimi.

“Ne duam që të shkojmë në nivel kapilar. Pra 50 milion euro shkojnë për sistemin e shpërndarjes në nivel kapilar dhe sigurisht ato që përfitojnë më shumë është Astiri, Fresku, Kodra e Diellit që furnizohen me puse. E gjithë zona e Freskut, e gjithë Misto Mamo, Yzberisht janë të gjitha me puse. Po nuk çuam Bovillën që të çojë uji deri në Misto Mame, deri te Kodra e Diellit dhe deri te Fresku nuk kemi shans për Tiranë me ujë”, tha Veliaj.

Një pjesë e mirë e investimit do të preki edhe sistemin e kanalizimit të ujërave. “Dhe 40 milionë euro janë kanalizime. Kjo pasi uji që shkon nuk kthehet mbrapsht por ne s’kemi kanalizime. Jep leje pallati Kashari e Farka dhe ku shkon gjithë ky ujë, te i njëjti gyp që shkonte kur nuk kishte fare banorë në ato zona”, bëri të ditur Veliaj, ndërsa theksoi se investimet do të prekin edhe sistemin e automatizimit dhe matësave.

Në total tha Veliaj bëhet fjalë për një kredi prej 120 milionë euro për 12 vjet, ku 3 vitet e para do të jenë me interes zero. Ndërkohë që pjesa tjetër e investimeve do të mbulohen me të ardhurat e vet Bashkisë dhe UKT-së.

Veliaj deklaroi se nëse nuk do të ketë ndryshim të çmimit, atëherë furnizimi me ujë të pijshëm 24 orë do të realizohet pas 4 dekadash. “Ne duhet t’u themi qytetarëve që nuk do zgjedhim të ecim me këtë ritëm breshke për 45 vjet, por të kemi guxim dhe të sigurojmë ujin e pijshëm. Po flasim për rritje 20 lekë, më pak se një gazetë. Sot po lyp Bashkia e Tiranës për atë 20 lekësh”, tha Veliaj.

Kryebashkiaku Veliaj deklaroi se në kohën që në Bashki ishte Lulzim Basha dhe në qeveri Sali Berisha, çmimi i ujit të pijshëm u rrit me 125%, ndërsa qytetarëve iu bë fakt i kryer pa asnjë transparencë. “Në këtë derexhe na sollën këta që bëjnë histeri. Këta që bëjnë histeri nuk erdhën fare në Këshill Bashkiak. E dini që është rritur uji në vitin 2012, me 125 për qind dhe e bëri vetëm bordi me firmë të Saliut dhe të Lulit. 125 për qind. Njerëzit se morën vesh fare deri kur erdhi te fatura. Këta që bërtasin sot, që janë duke pirë ujë Panna dhe Evian. Këta janë si agjentë marketing të gjithë importuesve të ujit”, u shpreh ai duke shtuar se si pasojë e keqmenaxhimit, Ujësjellësi i Lanabregasit u la peng në një bankë të nivelit të dytë.

“Kur Saliu ishte në defiçit buxhetor detyroi Lulin që ta blente duke marrë borxh në një bankë të nivelit të dytë dhe la peng ujësjellës-kanalizime të Tiranës. Ne jemi me letra pronar. Kolateralin e aseteve tona e ka një bankë e nivelit të dytë. Kështu që në këtë sens Luli shkoi mori 20 milionë euro në bankë, ia dha Saliut se mbeti pa lek në vitin e fundit të mandatit dhe ndërkohë ne duht të paguajmë në pesë vitet e ardhshme këtë borxh”, deklaroi Veliaj.

25 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)