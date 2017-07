Presidenti sllovak uron Metën: Mbështesim Shqipërinë në rrugën e integrimit

Presidenti i Republikës së Sllovakisë, Andrej Kiska i ka dërguar një mesazh urimi Presidentit të Republikës, Ilir Meta, me rastin e marrjes së detyrës. Në telegramin e urimit, Presidenti i Sllovakisë shprehet se marrëdhëniet ndërmjet dy vendeve do të vijojnë të jenë të forta dhe se Sllovakia do të vazhdojë mbështetjen e saj ndaj Shqipërisë në rrugën e integrimit evropian.

“Në emër të qytetarëve të Republikës së Slovakisë si dhe personalisht dëshiroj t’ju përcjell urimet e mia të sinqerta me rastin e marrjes së detyrës së Presidentit të Republikës së Shqipërisë. Ndihem i lumtur që marrëdhëniet mes vendeve tona janë të mira dhe miqësore. Besoj se ne do të vazhdojmë t’ia dalim mbanë për zhvillimin e mëtejshëm të tyre nën frymën e miqësisë, mirëkuptimit dhe në të mirë e në interes të qytetarëve të të dyja vendeve.

Jam i kënaqur që Shqipëria përparon në rrugën e saj drejt Bashkimit Evropian. Dëshiroj t’ju siguroj se Sllovakia do të vazhdojë ta mbështesë vendin Tuaj në këtë rrugë!”,- ka theksuar Presidenti i Sllovakisë Kiska.

26 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)