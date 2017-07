Shanset për azil janë zero, riatdhesohen 31 shqiptarë nga Franca dhe Belgjika

Ditën e sotme janë riatdhesuar nga Franca dhe Belgjika 31 shtetas shqiptarë, me qëndrim të parregullt në këto vende. Në operacion mori pjesë Franca si vendi organizator, Belgjika si vend përfitues dhe policia shqiptare si mbështetëse me financim të agjencisë Frontex.

Të riatdhesuarit ishin vendosur në qendrat e ndalimit administrativ që presupozon se kthehen të detyruar dhe jo me dëshirë dhe se ndaj tyre ka një vendim që i detyron të largohen nga territori francez.

Sipas Drejtoreshës së Departamentit të Kufirit dhe Migracionit Aida Hajnaj shanset për azil janë zero. “Sot jemi në Aeroportin e Rinasit për të pritur shtetasit Shqiptarë që janë riatdhesuar nga autoritetet Franceze, për shkak të refuzimit të kërkesave të tyre për azil, dhe kjo tregon se të gjitha shtetet në vendet e Bashkimit Europian në mënyrë të prerë refuzojnë kërkesat e shtetasve shqiptarë për azil.

Asnjë kërkesë qoftë politike apo ekonomike nuk pranohet. Shanset për t’i fituar këto janë zero. Apelojmë të gjithë shtetasve Shqiptarë që të mos marrin iniciativa të tilla të cilat harxhojnë mijëra euro dhe janë të dështuara.

Policia e Shtetit shqiptar ka marrë të gjitha masat në të gjitha Pikat e Kalimit Kufitar për të forcuar, mbikëqyrur dhe parandaluar tentativat për azil duke vënë përpara ligjit shkelësit.

Policia shqiptare po bashkëpunon ngushtësisht edhe me autoritetet Franceze dhe me të gjithë vendet e Bashkimit Europian, po kryen hetime intensive me qëllim të vënies para drejtësisë të personave që shpërdorojnë detyrën, abuzojnë me detyrën duke mashtruar shtetasit Shqiptar e duke iu dhënë atyre dokumente ose vërtetime të falsifikuara me qëllim përfitimi në azil dhe e gjithë kjo u konfirmua dhe në takimin që autoritetet shqiptare patën javën e kaluar me autoritetet franceze të Ministrisë së Brendshme”, tha ajo.

26 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)