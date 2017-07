Veliaj pranon propozimet e LSI për çmimin e ujit të pijshëm

Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj ka pranuar ditën e sotme propozimet e Lëvizjes Socialiste për Integrim për rritjen e çmimit të ujit në kryeqytet. “Kemi votat për ta bërë Tiranën me ujë 24 orë në ditë”, tha kreu i Bashkisë së Tiranës.

Veliaj theksoi se Bashkia do t’i përcjellë ERU plan biznesin me gjithë propozimet e LSI. Ai tha se furnizimi i Tiranës me ujë 24 orë në ditë është më i rëndësishëm se sa partitë politike .

LSI propozoi një ditë më parë dy kërkesa që lidheshin me pr/vendimin për rritjen e çmimit të ujit të pijshëm, rimburism të familjeve në nevojë dhe tarifë të diferencuar për bizneset. Kundër këtij vendimi janë shprehur edhe këshilltarët e PD, të cilët e kanë konsideruar si një vendim klientelist.

Ndërkohë, kryebashkiaku i Tiranës Erion Veliaj ka deklaruar më herët se me këtë vendim, Tirana brenda 5 viteve do të ketë 24 orë ujë të pijshëm

26 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)