Çmimi i ri i ujit, Kryemadhi: Këshilltarët e Bashës e votuan

Kryetarja e LSI-së Monika Kryemadhi, i është përgjigjhur kreut të Partisë Demokratike Lulzim Basha pas pretendimeve të kryedemokratit në lidhje me vendimin e Këshillit të Bashkisë së Tiranës për të rritur çmimin e ujit të pijshëm.

Kryemadhi i kërkon Bashës që të sqarojë marrëdhënien e tij me kryesocialistin Edi Rama të krijuar me paktin e dyshimtë të 18 majit. Ajo thotë se kanë qenë këshilltarët e Bashës ata që kanë votuar për shkak të aferave të tyre private dhe klienteliste.

Reagimi i plotë i kryetares së LSI-së

Vendimi i këshilltarëve të LSI për çmimin e ujit dhe ndërtimin e shkollave në Tiranë ishte qëndrimi dinjitoz i një force politike, që jo vetëm bën opozitë, por është rreshtuar haptas në mbrojtje të interesave të qytetarëve.

Me keqardhje lexova reagimin e kryetarit të shkrirë të PD dhe me duhet t’i kujtoj së pari paaftësinë e tij për të menaxhuar furnizimin me ujë kur ishte kryetar bashkie dhe i kishte të gjitha mundësitë.

Së dyti, dua t’i them zotit Basha se këshilltarët e tij dje qëndruan në sallë për të votuar listat me emrat e tyre, që përfitojnë nga kreditë e buta. Dhe ky është një fakt që nuk mund të fshihet, madje as të manipulojë blerjen që iu bë dy këshilltarëve të LSI, prej të cilëve ne u distancuam. Sepse qëndrimi i LSI nuk mund të blihet me asnjë çmim.

Sa për qëndrimin opozitar, zoti Basha harron shumë shpejt që ai dhe kryeministri ishin për javë të tëra xhelatët ndaj LSI. Me mbështetjen e tij dhe të bashkëpunëtorit të tij të afërt Edi Ramës, u persekutuan dhe pushuan nga puna me dhjetëra anëtarë dhe mbështetës të LSI.

Ndaj të kërkosh sot të bësh opozitë kur ende nuk ke deklaruar qartë se me se u blenë votat e 25 qershorit është thjesht një lojë meskine për të fshehur të vërtetat e mëdha. LSI është e qartë dhe e vendosur në qëndrimin e saj kundër çdo përpjekje apo akti që dëmton qytetarët shqiptarë, pa asnjë kompromis apo pazar politik që gatuhet në zyrat e kryeministrit.

Kështu që, është në nderin e PD të bashkohet me vullnetin tonë ose të mbetet peng i një marrëveshjeje të dyshimtë, shkatërruese e zgjedhjeve dhe e votës së shqiptarëve.

27 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)