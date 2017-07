Çmimi i ujit në Tiranë, Bashkia organizon dëgjesa publike

Bashkia e Tiranës po vijon dëgjesat publike në lidhje me projektin e rritjes me 20 lekë të çmimit të ujit.

Përfaqësuesit e Bashkisë së Tiranës thonë se me përmirësim të mëtejshëm të gjendjes financiare të ujësjellësit do të bëhet e mundur marrja e kredive për të realizuar projektin që do të sillte furnizim me 24 orë në ditë të qytetit të Tiranës brenda një afati 5-vjeçar.

27 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)