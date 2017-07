Dorëhiqet nënkryetarja e bashkisë Tiranë, Paskali: Jam në opozitë

Brunilda Paskali ka dhënë dorëheqjen nga posti i nënkryetares së bashkisë së Tiranës. Në një dalje për mediat nga selia e LSI, Paskali tha se dorëheqja vjen pas zhvillimeve të fundit në këshillin bashkia. Ajo tha se respekton verdiktin e qytetarëve për misionin e LSI në opozitë.

“Pas zhvillimeve më të fundit në Këshillin Bashkiak ku bashkëpunimi institucional i deritanishëm në shërbim të qytetarëve të Tiranës dhe në përmbushje të detyrimeve që bashkia ka ndaj tyre u zëvendësua me partneritetin individual me dy këshilltarë që kanë vepruar në kundërshtim me qëndrimin politik të LSI.

Misioni opozitë i LSI më obligon në aktin e dorëheqjes si dëshmi serioziteti, detyrimi dhe përkushtimi krah qytetarëve që me verdiktin e tyre i kanë besuar LSI përmbushjen e këtij misioni të rëndësishëm.

Gjatë këtyre dy viteve si nënkryetare e bashkisë jam përpjekur të bëj më të mirën për qytetarët e Tiranës brenda kufijve të mandatit tim dhe këtë do të vazhdoj ta bëj edhe në detyra të tjera në të ardhmen.

Një falënderim i veçantë shkon për grupin e këshilltarëve të LSI me të cilët kemi ndërmarrë nisma të rëndësishëm në interes të qytetarëve të Tiranës”, tha Paskali gjatë konferencës për shtyp.

27 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)