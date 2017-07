Erdogan kërcënon Gjermaninë: Do paguash çmim të lartë!

Turqia i pëmbahet kursit të saj të ashpër ndaj Berlinit. Gati tri javë pas arrestimit të aktivistit gjerman të të drejtave të njeriut Steudtner, kreu i shtetit Erdogan ngre tani akuza për spiunazh ndaj qeverisë gjermane.

Rexhep Tayip Erdogan u prononcua në grupin parlamentar të partisë së tij AKP në Ankara. Në fjalën e tij presidenti turk pretendoi, ndër të tjera, se aktivisti gjerman i të drejtave të njeriut Peter Steudtner ka planifikuar një kryengritje në Turqi dhe se ndodhet me të drejtë në arrest hetimor.

Ai kritikoi, që po shkaktohet një krizë diplomatike, kur në Turqi arrestohen njerëz për aktiviteti spiunazhi, të cilët kanë pasur synim të krijojnë kaos shoqëror. Qeveria gjermane ia ka refuzuar Erdoganit dhe ministrave të tij daljet publike në Gjermani, por “agjentët e saj vijnë në Gjermani mblidhen nëpër hotele dhe përçajnë vendin tim.” Turqia e akuzon Gjermaninë, se mbron militantët kurdë dhe të majtët si dhe personat, që kanë qenë të involvuar në puçin e dështuar.

Qeveria gejrmane i hedh poshtë akuzat

Ndaj deklarimit të qeverisë gjermane, se për shkak të arrestimit të Steudtner-it do të shqyrtojë mundësinë e sanksioneve ndaj Turqisë, Erdogan u kundërpërgjigj, se Turqia nuk lejon të frikësohet përmes bllokadave tregtare. Gjermania duhet të marrë parasysh, se “do t’i duhet vet të paguajë një çmim të lartë”. Deri tani Ministria e Jashtme gjermane i ka ashpërsuar paralajmërimet ndaj shtetasve gjermane për udhëtimet ndë Turqi për shkak të gjendjes së sigurisë. Erdogan bëri gjithashtu të ditur, se “ata, që në Luftën e Parë dhe të Dytë Botërore kanë kryer masakrat më të përgjakshme dhe më djallëzore, nuk duhet të na japin ne leksione për humanizmin.”

Edhe disa medie turke ndërkaq kanë përdorur tone të ashpra ndaj Gjermanisë.

Aktivistët e të drejtave të njeritu si spiunë dhe puçistë

Steudtner dhe kolegu i tij suedez Ali Gharavi drejtonin së bashku një workshop disa ditor për aktivistët e të drejtave të njeritu në afërsi të Stambollit. Seminari me temë siguria e të dhënave dhe përballimi i situatave me stres dhe trauma përfundoi papritur, kur policia më 5 korrik e arrestoi këtë grup. Ndër të arrestuarit është edhe drejtorja e organiaztës turke Amnesty International, Idil Eser. Ata akuzohen për afërsi me organizatorët e tentativës ë dështuar për puç vitin e kaluar, të cilët kanë pasur për qëllim “kaosin shoqëror”, sipas akuzës.

Kundër trainerit Peter Steudtner dhe gjashtë aktivistëve të tjerë është vendosur masa e arrestit hetimor. Gazeta “Star” shkruan, se qeveria gjermane, ka pasur dijeni për kryengritjen e planifikuar nga aktivitstët e të drejtave të njeritu. “Star” i referohet një programi kompjuteri të emërtuar “Elephant” ose “Elepant”, me të cilin konsullata e përgjithshme gjermane ka ndjekur çdo hap të seminarit.

Faktikisht kemi të bëjme me një listë profilaktike krize të emërtuar “Elefand”, në të cilën mund të regjistrohen me vullnet të lirë në ambasadat gjermane gjermanët që shkojnë jashtë vendit. Qëllimi i këtij regjistrimi është, që përfaqësia përkatëse diplomatike në rast rreziku të mund të kontaktojë shpejt me gjermanët, thuhet në Ministrinë e Jashtme në Berlin lidhur me këtë listë. Kjo nuk ka të bëjë me mbikqyrje.

Zëdhënësi i presidentit turk, Ibrahim Kalin, shkruan në gazetën e afërt me qeverinë “Daily Sabah”: “Nuk ka asnjë rrezik për shtetasit gjermanë dhe të tjerë shtetas të huaj, nëse ata duan të vizitojnë Turqinë apo të bëjnë biznes në të.” Ai njëkohësisht kritikoi “fiksimin e mediave gjermane tek Erdogani”. Ai i cilësoi raportimet në media si “mendime alogjike të të sëmurve nga mendja”.

27 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) / DW