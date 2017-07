Horoskopi – 28 korrik 2017

DASHI

Sot do të bëni biseda të këndshme me partnerin. Në planin financiar do të keni të ardhura që keni dashur, kështu do arrini të bëni më shumë investime.

DEMI

Neptuni do krijojë një ambient harmonik dhe të këndshëm në raport me partnerin. Financat do jenë të mira. Nëse nuk tregoheni impulsiv me shpenzimet, keni për tu pasuruar shpejt.

BINJAKET

Bashkëpunimi me partnerit do të forcohet gjatë kësaj dite. Ju do të keni të ardhura financiare, nëse do dini t’i menaxhoni ato në mënyrën e duhur.

GAFORRJA

Sot do jetë një ditë e këndshme për aspektin afektiv. Të dy palët do i shohin gjërat me një sy tjetër. Në planin financiar do jeni të arsyeshëm në veprimet që do bëni.

LUANI

Sot duhet të tregoheni tolerant me partnerin, ndryshe mund të mos kuptoheni siç duhet. Në planin financiar Jupiteri do t’ju sjell fat. Ju mund të bëni investime.

VIRGJERESHA

Sot si fillim do keni debate me partnerin, por më pas komunikimi juaj do të bëhet tërheqës duke kaluar një ditë të këndshme. Me financat duhet të jeni më të arsyeshëm.

PESHORJA

Ditë e veçantë kjo e sotmja për ata që kanë partner. Ju do ndiheni mirë pranë partnerit. Në planin financiar planetët do kenë ndikimin e duhur për të shtuar të ardhurat.

AKREPI

Sot nuk do bëni as lëshimin më të vogël ndaj partnerit tuaj, dhe nga ana tjetër do kërkoni gjëra të pamundura prej tij. Bëni kujdes me menaxhimin e të ardhurave.

SHIGJETARI

Yjet do bëjnë të pamundurën që t’ju afrojnë më shumë me partnerin, dhe ja arrijnë qëillimit. Buxhetin do dini si ta menaxhoni me maturi, prandaj nuk do keni probleme financiare.

BRICJAPI

Sot nuk do keni një komunikim të mirë me partnerin. Aspekti financiar është i mirë. Ju do i menaxhoni me kujdes të ardhurat tuaja, prandaj mund të bëni investime.

UJORI

Sot nuk do keni komunikimin e duhur me partnerin. Në planin financiar do keni disa probleme dhe vetëm familja me idetë e veta do ua zgjidhin.

PESHQIT

Ditë intensive për ata që kanë një partner. Ju do mendoni gjëra interesante, që do t’ua bjënë ditën më të bukur. Në planin financiar do keni fat.