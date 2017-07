Sherr në Korçë, babë e bir plagosin me thikë 52-vjeçarin

Një 52-vjeçar është plagosur me thikë nga dy persona, babë e bir. Ngjarja ka ndodhur pasditen e së premtes në qytetin e Korçës në lagjen 17.

Policia sqaron se në Spitalin e Korçës ka shkuar i plagosur me mjet mprehës (thikë) shtetasi A.S, rreth 52 vjeç, banues në Korçë. Nga hetimet paraprake dyshohet se ky shtetas pas një konflikti të çastit në lagjen nr 17 në Korçë, është plagosur me thikë nga shtetasit M.B, rreth 25 vjeç dhe A.B, rreth 51 vjeç.

I plagosuri A.S, ndodhet nën kujdesin intensiv të mjekëve. Po punohet për kapjen e autorëve të dyshuar, si edhe sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

28 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)