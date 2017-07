Vasili: Rama të lërë gallatat dhe të qeverisë vendin

LSI dënon ashpër papërgjegjshmërinë e qeverisë për trajtimin që ajo po i bën këtij sezoni turistik.

Duke marrë shkas nga ngjarjet e fundit me prishjen e banesave pa leje në Dhërmi, kryetari i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili shprehet se me punimet e nisura po u krijohet një kaos dhe vështirësi pa fund mijëra qytetarëve që shkojnë me pushime në zonën përgjatë rrugës Vlorë-Himarë.

Përmes një reagimi në faqen e tij zyrtare në rrjetin social “Facebook”, Vasili i bën apel kryeministrit Edi Rama që të heqë dorë urgjentisht nga dëgjesat “e gallatës” me qytetarët, dhe ti kthehet punës për të qeverisur vendin.

“Ky trajtim i papërgjegjshëm i sezonit turistik është sharlatanizëm qeveritar. Gjithë viti nuk i doli qeverisë dhe e la rrëmujën për tani që t’jua prishë edhe ato pak ditë pushime shqiptarëve”- shkruan ndër të tjera, kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili në reagimin e tij.

Postimi plotë i Petrit Vasilit

Në kulmin e sezonit turistik në rrugën Vlorë-Himarë prishen ndërtime pa leje në Dhërmi, hapet rruga për të futur kabllot optike dhe u krijohet kaos dhe vështirësi pa fund mijëra qytetarëve që shkojnë me pushime.

Kryeministri të lerë dëgjesat e gallatës dhe të qeverisë vendin.

Ky trajtim i papërgjegjshëm i sezonit turistik është sharlatanizëm qeveritar.

Gjithë viti nuk i doli qeverisë dhe e la rrëmujën për tani që t’jua prishë edhe ato pak ditë pushime shqiptarëve.

28 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)