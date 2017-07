Braimllari pason Metën. LSI kërkon mandatin e Mezinit

Merr fund saga e mandatit të dorëzuar të Ilir Metës. Pas tërheqjes së Ylli Manjanit dhe Ardit Çelës, ai që do të zëvendësojë presidentin Ilir Meta do të jetë sekretari i përgjithshëm i LSI, Endrit Braimllari. I kontaktuar nga Top Channel, Braimllari ka pohuar se në momentin e parë që KQZ do t’i ofrojë mandatin e deputetit, ai do ta pranojë atë.

Braimllari do të jetë deputet vetëm për pak javë i kësaj legjislature, ndërsa ai do të jetë në Parlamentin e ri pasi është në listën e deputetëve të LSI-së në zgjedhjet e 25 qershorit. Por kur çështja e mandatit të deputetit të lënë vakant pas zgjedhjes së Metës si presidenti i Republikës është zgjidhur, një tjetër mandat është kthyer në qendër të debatit.

Bëhet fjalë për mandatin e këshilltares së Bashkisë së Tiranës, Genta Mezini, e cila pak ditë më parë votoi për rritjen e çmimit të ujit dhe u përjashtua nga grupi i këshilltareve të LSI-së. Pas përjashtimit, Mezini dhe këshilltari tjetër Agim Kraja iu bashkuan grupit të këshilltarëve socialistë. Mezini rezulton e 19-a në listë, por Lindita Veliasi e ka cilësuar si të kundraligjshëm përzgjedhjen e saj, pasi ajo ishte e renditur e 17-a dhe mandati duhet t’i takonte asaj.

Por nga shkresat e Bashkisë së Tiranës drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, firmosur nga sekretari i përgjithshëm Behar Zeneli, i cili vjen nga radhët e LSI-së, thuhet qartë se Lindita Veliasi është punonjëse e Bashkisë së Tiranës dhe ka konflikte interesi e për këtë arsye nuk mund të marrë mandatin e Këshilltares. Gjithsesi, Veliasi ka vënë në lëvizje Kolegjin Zgjedhor me kërkesën e saj, i cili pritet të mblidhet të hënën për të vendosur lidhur me fatin e këtij mandati.

29 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel