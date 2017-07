Energji nga dielli. Dy kërkesa për t’i ndërtuar në Elbasan dhe Lushnje

Pas hidrocentraleve, tendenca më e re e investimeve private në energjetikë duket se janë bërë panelet diellore. Top Channel ka mësuar se vetëm gjatë kësaj jave në Ministrinë e Energjisë kanë mbërritur dy kërkesa të reja nga kompani private për ndërtimin e parqeve fotovoltaike.

Projekti i parë parashikon instalimin e paneleve me kapacitet dy megavat në zonën e ish-kombinatit metalurgjik të Elbasanit. Parku do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 50 mijë metrash katrorë dhe investimi parashikohet të jetë 2.3 milionë euro. Aplikimi i dytë është i një tjetër kompanie private, e cila kërkon të ndërtojë një park diellor me fuqi dy mega në zonën e Lushnjës. Këto janë vetëm dy aplikimet më të fundit.

Në total, përgjatë muajit korrik në Ministrinë e Energjisë janë paraqitur 4 projekte për ndërtimin e parqeve diellore, kryesisht të vogla, ndërkohë që në proces është edhe një park i madh me fuqi 50 mega në zonën e Maliqit. Të gjitha këto projekte do të shqyrtohen nga Ministria e Energjisë dhe nëse rezulton se përmbushin kushtet ligjore, atëherë ministria i miraton duke i hapur rrugë ndërtimit.

Ekspertët në Ministrinë e Energjisë thonë se për shkak të klimës, në Shqipëri energjia diellore ka rendiment të lartë. Për këto investime, qeveria garanton blerjen e energjisë me një çmim që do të përcaktohet nga Enti Rregullator i Energjisë. Por nga projektet e paraqitura ka dhe raste kur bizneset duan ta ndërtojnë panelin diellor për nevojat e veta energjetike, pasi ulin kostot.

29 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)/ Top Channel