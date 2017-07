Horoskopi – 29 korrik 2017

DASHI

Do të jeni mjaft joshës me një partner të ri i cili nuk do e fshehë interesin për ju. Në aspektin privat do të vendosni të pushoni në shoqërinë e miqve tuaj më të mirë.

DEMI

Do të keni mundësi të kaloni një pengesë mjaft të madhe duke marrë një vendim të papritur. Në aspektin afektiv do të kaloni së bashku me partnerin një fundjavë mjaft të këndshme.

BINJAKET

Yjet ju këshillojnë të shfrytëzoni fundjavën për tu marrë me sport. Në aspektin privat do të keni mundësi të liroheni nga shumë impenjime. Në aspektin afektiv xhelozia ndaj partnerit do të jetë pjesë e ditës suaj.

GAFORRJA

Do të ndani momente të këndshme me partnerin tuaj. Në aspektin privat mundohuni të mos dyshoni në gjithçka e përpiquni të ruani qetësinë pavarësisht situatave.

LUANI

Mund ta ndryshoni rutinën e zakonshme falë një ftese të papritur që mund t’ju bëhet sot. Në aspektin privat do të kërkoni zgjidhje të reja për një problem që vazhdon t’ju shqetësojë. Në aspektin afektiv duhet të keni kujdes nga veprime dyshuese të partnerit tuaj.

VIRGJERESHA

Do të ndjeheni të lodhur nga stresi i akumuluar periudhën e fundit e do të keni dëshirë të bëni një udhëtim të gjatë për tu qetësuar e për të lënë pas krahëve gjithë problemet. Në aspektin afektiv do të gjeni harmoninë me partnerin tuaj.

PESHORJA

Do të kaloni momente të këndshme duke udhëtuar së bashku me partnerin në vende të reja. Në aspektin privat do të merrni një propozim mjaft interesant nga një mik i juaji.

AKREPI

Këtë fundjavë yjet ju sugjerojnë të ngadalësoni ritmin e impenjimeve e takimeve tuaja për të mos humbur gjithë energjitë. Në aspektin afektiv do të vendosni të frekuentoni miqtë tuaj e do të hasni në reagimin e partnerit. Kujdes!

SHIGJETARI

Këtë fundjavë yjet ju këshillojnë të tregoni kujdes me dietën tuaj. Në rrethin miqësor do të propozoni një mbrëmje të veçantë me mitë tuaj. Në aspektin afektiv do të ritakoni dikë për të cilin mendonit se kishte dalë nga jeta juaj.

BRICJAPI

Me bashkëpunimin e një miku do t’ju ofrohet një mundësi mjaft e mirë për të fituar të ardhura. Në dashuri duhet ti jepni mundësinë partnerit të shprehe shqetësimet e tij.

UJORI

Këtë fundjavë yjet ju sugjerojnë të veproni më me kujdes. Në aspektin privat një takim i ri do ju shtyjë drejt impenjimeve interesante. Në aspektin afektiv do të bëni një udhëtim të shkurtër me personin që dashuroni.

PESHQIT

Do të keni mundësi të bëni blerje personale e mjaft dhurata këtë fundjavë. Në aspektin privat do të mund të sqaroni një keqkuptim me dikë që e keni mjaft për zemër.