Përurohet këndi i 20 i lojërave për fëmijët me aftësi ndryshe në zonën e Kombinatit

Tirana është qyteti i parë në Shqipëri me një kënd lojërash ku fëmijët me aftësi ndryshe mund të luajnë dhe të argëtohen. Bashkia e Tiranës, me mbështetjen e UNDP-së dhe bizneseve lokale, përfundoi këndin e lojërave në Kombinat për të gjithë fëmijët e zonës, por për shkak të infrastrukturës speciale me të cilën është ndërtuar, do të jetë një vend argëtimi edhe për fëmijët me aftësi ndryshe. Këndi i ri u përurua nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj dhe përfaqësuesi i përhershëm i UNDP-së në Shqipëri, Brian Williams.

Veliaj theksoi se në këto dy vite Tirana është shndërruar në një qytet miqësor për fëmijët, edhe për ata me aftësi ndryshe.

“Më vjen mirë që këndi ynë i 20 është edhe një park i veçantë, ku për herë të parë mund të luajnë fëmijët me aftësi ndryshe, duke qenë se këtu në Kombinat kemi një nga qendrat e trajtimit. Do të thotë që edhe ngjyrat që janë përdorur, edhe lodrat, edhe aksesi i këndit, është përshtatur për fëmijët me aftësi ndryshe, është bërë i tillë që të japim një mesazh: Në qytetin e Tiranës nuk lëmë askënd pas. Askush nuk duhet të ndihet i vetëm prej faktit se nuk akseson dot lodrat apo shërbimet, çerdhet, kopshtin, apo shkollën. Ne besojmë se të gjithë fëmijët janë engjëj”, tha Veliaj.

Kreu i Bashkisë së Tiranës u shpreh se Kombinati, ashtu si gjithë Tirana, është shndërruar në një kantier ndërtimi të punëve publike, duke përmendur projekte që janë në zbatim, si ai i rrugës hyrëse në këtë lagje apo edhe projekti i rehabilitimit të varrezave. “Ne jemi duke punuar te varrezat, në Kombinat, te rruga rreth sistemit të lagjes së varrezave, shumë shpejt do të fillojmë sistemimin e rrugës nga mbikalimi te Kombinati Ushqimor, deri në qendër të Kombinatit, po fillojmë projektimin e sheshit “Garibaldi”, për të modernizuar zonën dhe për t’i rritur vlerën pronës”, theksoi Veliaj.

Kryebashkiaku kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve për problemet që mund të shkaktohen në trafik apo me zhurmat që mund të shkaktojnë ndërtimet dhe zbatimi i një sërë projektesh që kanë përfshirë gjithë Tiranën.

29 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)