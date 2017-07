Vasili: Dëgjesat, një farsë. Mazhoranca e re, parazitizëm shtetëror

Kreu i grupit parlamentar të Lëvizjes Socialiste për Integrim, Petrit Vasili, reagon ndaj deklaratave të kryeministrit Edi Rama në dëgjesat me qytetarët në vend, ku shkruan se “këta të qeverisë vetëm do t’i bien legenit me Facebook”. Sipas tij “përrallat” e maxhorancës kanë tre emra: parazitizëm shtetëror, agjitacion e propagandë dhe impotencë për t’u dalë zot punëve.

“Këta të qeverisë duan t’u bëjmë opozitë, t’ua japim edhe zgjidhjet edhe t’i zbatojmë po ne, ndërsa këta vetëm do t’i bien legenit me Facebook e me dëgjesa. Këto përrallat e këtyre të maxhorancës kanë tre emra: 1.Parazitizëm shtetëror; 2.Agjitacion e propagandë; 3. Impotencë për t’u dalë zot punëve.

Tani kryeministri i vërtetë erdhi, ai po e bën helaq me të drejtë kryeministrin Rama nëpër dëgjesa, pasi i ka bërë punët për dreq. Maxhoranca e ka kryeministrin e ri dhe le të çlirohet nga Rama, që i paska nxirë faqen, le të mos ta bëjnë këtë vetëm ata që po presin e po shtërzojnë për t’u bërë ministra”, shkruan Vasili

29 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)