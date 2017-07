Dyndje peshuesish Shqipëri, policia: Në dogana kanë hyrë 22 mijë shtetas

Edhe kjo e diel ka regjistruar një fluks të shtuar të pushuesve drejt bregdetit. Policia bën me dije se deri tani kanë hyrë nëpërmjet pikave të kalimit kufitar 21.890 shtetas, si dhe 4975 automjete. Policia Kufitare po punon me shërbime të shtuara për të përballuar fluksin , duke eliminuar radhët e gjata në këto pika. Fluksi i lëvizjes në të gjitha akset rrugore në këto momente është normalizuar, pasi ka pasur shumë ngarkesë nga ora 07.00 deri në orën 09.00. Përveç aksit Shkodër -Lezhë , që vijon të ketë shumë ngarkesë , që vjen si rezultat i fluksit të madh në hyrje dhe dalje nga pikat e kalimit kufitar të Muriqanit dhe Hanit të Hotit.

Shërbimet e Policisë Rrugore janë të shtrira në të gjitha akset kryesore dhe në akset që të çojnë në plazhet e vendit. Në këto akse rrugore po kryhen kontrolle me radar në versionin “automatik”, për të evidentuar dhe ndëshkuar drejtuesit e mjeteve që tejkalojnë shpejtësinë.

Ndërkohë në të gjitha plazhet e vendit, vijon patrullimi i punonjësve të Policisë me biçikleta dhe motoçikleta. Punonjësit e policisë patrullojnë të gjithë vijën bregdetare në juridiksion me dy turne prej orës 06.00 të mëngjesit deri në orën 22.00. Në të gjitha plazhet, në harkun kohor prej 16 orësh janë të angazhuara 100 patrulla policie me biçikleta. Në mbështetje të shërbimeve të rendit dhe të policisë rrugore është planifikuar edhe shërbimi i patrullës me motoçiklista. Në të gjithë vijën bregdetare janë rreth 30 patrulla të Forcës së Posaçme me motorçikleta të cilët patrullojnë akset rrugore dhe zonat turistike.

30 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)