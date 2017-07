Pogradec, shkarkohen çdo mëngjes ujëra të ndotura në liqen

Çdo ditë rreth orës 08.30 të mëngjesit pompat e hidrovorit në zonën e Tushemishtit shkarkojnë sasi të mëdha uji të ndotur. Era e rëndë e ujërave të zeza është shumë e fortë në gjithë zonën ndërsa brenda pak minutave ujërat me ngjyrë të errët përhapen në gjithë zonën e bregut të liqenit dhe atje në fshatin Tushemisht ku ka disa plazhe.

Shkarkimet janë filmuar nga një pushues në Pogradec mëngjesin e kësaj të hëne. Ai shpjegon se shkarkime të tilla ka pare gjatë gjithë ditëve të qëndrimit të tij në qytet.

Pushuesi është kujdesur te tregoje edhe se kujt i përket impianti qe shkarkon ujërat e ndotura ne liqenin e Ohrit. Drejtori i Bordit te Kullimit, Ilir Cenollii tha Top Channel se impianti varet prej tyre por bordi nuk ka kompetence te kontrolloje ndotjen e ujit qe derdh ne liqen. Përveç ujerave te hidrovorit, aty derdhen edhe ujërat e përdorura te qytetit te Pogradecit.

Keto ujrat perpunohen nga impianti i pastrimit te ujerave te zeza te qytetit. Uberto Toshi, drejtor i Agjencisë së Mjedisit thote se disa muaj me pare ka patur nje defekt ne sistemin e filtrimit qe eshte riparuar dhe sipas tij ujërat janë me ngjyre, por te padëmshme për liqenin.

Me ndërtimin e impiantit te pastrimit te ujërave te zeza ne qytetin e Pogradecit, u tha se ne liqen nuk derdhen me mbetje. Edhe ky hidrovor deri pak kohe me pare nuk shkarkonte ujera me ngjyre te erret ne liqen. Situata ka ndryshuar se fundmi duke u kthyer ne shqetësim për pushuesit por jo për institucionet.

31 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel