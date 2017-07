Prapaskena, Panuçi nuk e takon dot Xhakën

Prapaskena në rikthimin e Taulant Xhakës në kombëtare. Trajneri i ri i kuqezinjve, Kristian Panuci këtë fundjavë ishte I pranishëm në ndeshjen mes Baselit dhe Lucernës, e luajtur në “St Jakob Park” për të takuar pikërisht mesfushorin, por duket se 44-vjeçari nuk ja ka dal dot ta takojë futbollistin.

Xhaka, që nuk grumbullohet në kombëtare prej ndeshjes me Italinë në Palermo u largua nga grumbullimi përpara miqësores me Bosnje Hercegovinës dhe nuk u grumbullua më pas nga De Biasi në sfidat e radhës.

Në ndeshjen me Luçernën, Panuçi kërkonte të ndiqte nga pranë paraqitjen e 26-vjeçarit por ky i fundit nuk luajti në këtë ndeshje dhe pas përfundimit të 90 minutave u stërvit me pjesën tjetër të futbollistëve që nuk ishin aktivizuar duke mos patur mundësi të takohej me trajnerin e ri, që kishte udhëtuar drejt Bazelit për të folur posaçërisht me të.

Kjo mungesë takimi mes palëve ka lënë pezull dhe çështjen e rikthimit të futbollistit në kombëtare, që marrëdhëniet me paraardhësin e Panuçit, De Biasi, i ka patur jo pak të tensionuara që prej Euro 2016 duke mos u pajtuar shpesh me vendimet e tij gjë që çoi dhe në krisjen e muajit mars.

31 korrik 2017 (gazeta-Shqip.com)