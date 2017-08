Barca, ikën Neymar vjen Coutinho

Transferimi i Neymar te Paris Sant Germmain do të ketë një efekt të menjëhershëm domino në merkaton e futbollistë. Kjo lëvizje do të pasohet me të tjera goditje të mëdha, ku pa dyshim protagoniste kryesore do të jetë Barcelona.

Klubi katalan, me arkat e mbushura nga shitja e yllit të “Selecaos” do të hidhet menjëherë në sulm për blerjen e një tjetër futbollisti brazilian, Filipe Coutinhon. Plani i drejtuesve bluagrana është që brenda 7 gushtit, ditë kur do të zhvillohet sfida me Chapocoensen për trofeun Gamper, ta ketë mbyllur marrëveshjen me Liverpulin, duke i paguar klubit anglez 100 milionë euro për kartonin e futbollistit. Ndaj presionit të vazhdueshëm të Barcës, pritet të dorëzohet edhe Jurgen Klopp, që e ka kundërshtuar me forcë mundësinë e largimit të Coutinhos nga “Anffield”.

Në fakt ndërhyrja e menjëhershme në merkato pas shitjes së Neymar synon të mos u lërë vend polemikave apo keqardhjeve. 222 milionë euro që Barcelona do të përfitojë nga kartoni i Neymar, mjaftojnë jo vetëm për Courinhon, por edhe për të blerë emra të tjerë të rëndësishëm si Mbappe, Di Maria, e vecanërisht talenti i Dortmundit Dembele, dëshira më e madhe e trajnerit Ernesto Valverde.

2 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)