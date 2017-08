Ajaxi jashtë Championsit, kualifikohet Nica

Ajaksi mbetet jashtë Champions Leagues. Skuadra nënkampione e Holandës, që e ka fituar 4 herë kupën me veshë të mëdhenj u eliminua nga Nica në raundin e tretë kualifikues, pas barazimit 2-2 në Amsterdam Arena, teksa sfida e e parë e zhvilluar në Nicë kishte përfunduan po barazim 1-1, por me rregullin e golit në fushën kundërshtare janë francezët ata që sigurojnë një vend në Play-Off.

Pa Balotellin në fushë për arsye fizike, Nica befasoi që në minutën e 3-të me një kundërsulm të shpejtë që u përmbyll me golin e Souquet. Van de Bek, ktheu në lojë Ajaksin në minutën e 26-të, ndërsa talenti Sanchez në të 57-të, realizoi të dytin për Ajaksin që do të vlente kualifikimin.

Gjithsesi skuadra franceze arriti të barazonte në të 79-ën me Marcel, finalizim që përmbysi situatën duke kualifikuar Nicën. Për holandezët mbetet ngushëllim fakti që do të jenë pjesë e shortit për fazën Play-Off të Europa League, kompeticion ku sezonin e kaluar arritën deri në finale, për t’u dorëzuar më pas para Manchester United.

3 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)