Kanye West pati probleme mendore nga marijuana

Një vit më parë mediat rozë raportonin se Kanye West kishte probleme me shëndetin mendor, por deri më tani askush nuk e dinte shkakton. Kompania e sigurimeve të turit ka nxjerrë detaje të reja në lidhje me këtë çështje, duke thënë se problemet mund t’i jeni shkaktuar nga marijuana. Ylli i muzikës ka paditur kompania “Lloyd’s of London” se ka refuzuar t’i pagua atij dëmin pasi u detyrua të anulojë koncertet në nëntor.

Sipas dokumenteve ligjore të poseduara nga kompania Lloyd’s, marijuana i ka shkaktuar probleme me shëndetin mendor. . 40-vjeçari ka kërkuar një dëmshpërblim prej 10 milionë lekësh, duke thënë se kompania nuk ia ka paguar ende dhe që sipas tij, as nuk ka treguar shenja se do të paguajë. Lajmi është publikuar në The Sun.

3 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)