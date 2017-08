Përplasen dy automjete; 5 persona të plagosur, një i arrestuar

Një aksident me pasojë plagosjen e pesë personave ka ndodhur gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm në Krujë. Ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:00, në fshatin Luz, ku Mark Doda 27 vjeç, duke drejtuar mjetin tip “Volzvagen” është përplasur me mjetin tip “Ford” me drejtues shtetasin A.K., 33 vjeç, banues në Kosovë.

Për pasojë është aksidentuar shtetasi Mark Doda dhe pasagjerët në mjetin e tij, shtetasit Z.N., 22 vjeç, A. L., 22 vjeç, të dy banues në Tiranë dhe E.L., 33 vjeç banues në Kurbin, si dhe drejtuesi i mjetit tip “Ford”, të cilët ndodhen në Spitalin e Traumës Tiranë nën kujdesin e mjekëve.

Doda pasi ka ndodhur aksidenti është larguar nga vendi i ngjarjes ku në vijim të veprimeve hetimore është identifikuar dhe kapur nga efektivet e policisë. Materialet i kaluan Prokurorisë Krujë për veprime të mëtejshme për veprat penale “Shkelja e rregullave të qarkullimit rrugor” dhe “largimi nga vendi i aksidentit”.

3 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)