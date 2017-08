Vrau fqinjin për ujin vaditës, Gjykata lë në burg të akuzuarin

“Arrest në burg pa afat” është masa e sigurisë që Gjykata e Shkodrës ka dhënë për të akuzuarin për vrasjen e Mhill Palit. Në një seancë me dyer të mbyllura mësohet se Pjetër Pjetri ka pranuar autorësinë e vrasjes. Ngjarja e rëndë ka ndodhur tri ditë më parë, ku Pjetri qëlloi me armë për vdekje Mhill Palin pas një konflikti për ujin vaditës.

Fillimisht viktima mbeti i plagosur, por ndërroi jetë duke mos i rezistuar plagëve të marra. Sipas grupit hetimor dy familjet kishin konflikte të herë pas hershme për të njëjtën çështje. Vrasja ndodhi në Fushë Cukal të Vaut të Dejës dhe autori i krimit u arrestuat pak orë pas krimit.

I akuzuari për vrasje Pjetër Pjetri u dërgua në burgun e Shën Kollit, ku do të qëndrojë deri në përmbyllje të shqyrtimit të çështjes së tij dhe dënimit përfundimtar nga drejtësia për plagosje me dashje me pasoje vdekjen dhe armëmbajtje pa leje.

3 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)