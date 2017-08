Ke humbur peshё pa qenё nё dietё? Ja 7 arsye tё mundshme

Luhatje tё vogla tё peshёs gjatё vitit konsiderohen normale, por nё qoftё se rёnia ёshtё mё e madhe e sidomos pa arsye, ёshtё mirё tё bёni njё kontroll sepse mund tё jetё shenja e njё sёmundjeje serioze

Tё mbash nёn kontroll peshёn ёshtё sigurisht e dobishme, por kjo nuk do tё thotё qё duhet tё bёhemi skllav. “Nё kohёn e tanishme, me gjithё aplikacionet e ndryshme si “food-tracking” e “weight-tracking” qё janё nё dispozicion, rreziku ёshtё mё shumё i njё kontrolli tё tepёrt sesa i njё pёrkujdesjeje – paralajmёron nё fakt doktor Stefano Erzegovesi, specialist nё Psikiatrinё dhe Shkencёn e Ushqimit pranё Qendrёs sё Shqetёsimeve Ushqimore tё Spitalit San Raffaele Turro – kёshtu, edhe nё mungesё tё njё sёmundjeje specifike, ёshtё mirё tё peshohesh, por jo mё shumё se njё herё nё muaj, nё mёngjes dhe nё agjёrim dhe gjithmonё nё ditёn e mesit tё javёs”. Duke pasur parasysh kёtё, nё rastin qё vihen re luhatje tё peshёs, qё nuk i atribuohet njё humbjeje tё vecantё tё peshёs, por gjithsesi ёshtё esenciale pёr tё kuptuar shkakun, sepse mund tё fshihet dicka tjetёr.

Probleme me tiroiden

Njё nga simptomat mё tё zakonshme tё gjendrёs tiroide (sidomos kur tiroidja ёshtё shumё aktive) ёshtё humbja e peshёs. “Nё qofё se dyshohet pёr njё problem me tiroiden, mundёsisht do tё vihet re edhe njё oreks i shtuar ose do tё vuajё nga zemra, nёnvizon doktoreshё Anne Cappola, endokrinologe dhe docente e mjekёsisё pranё Universitetit tё Pensilvanisё, por mund tё kenё edhe shqetёsime me gjumin ose vihet re njё ndjesi e vazhdueshme nxehtёsie”.

Sёmundjet e zorrёve

Sёmundja e zorrёve ose inflamacioni kronik i zorrёve tё vogla, shkaktuar nga gёlltitja e glutenit, nё persona tё predispozuar gjenetikisht – mund tё provokojnё njё humbje tё peshёs dhe nё pёrgjithёsi e shoqёruar edhe me shqetёsime tё tjera gastrointestinale, si pёr shembull dizanteria.

“Edhe njё problem nё pankreas, qё prodhon enzimat qё ndihmojnё tretjen, mund tё cojnё nё njё humbje peshe tё menjёhershme vёren Jamile Wakim-Fleming gastroenterologe pranё Cleveland Clinic, nё kёtё mёnyrё tё bёjmё kujdes me

simptomat e dhimbjeve tё barkut, tё pёrziera pas konsumimit tё ushqimeve vecanёrisht me yndyrё si pёr shembull hamburgerёt.

Diabeti

Sidomos nё fazёn fillestare, diabeti nё fillim mund tё shkaktojё njё humbje peshe. “Nё disa raste mund tё paralajmёrojё edhe njё etje tё pamotivuar bashkё me njё ndjenjё tё vazhdueshme pёr tё urinuar, – shton doktoreshё Cappola. Jo vetёm kaq, por diabeti mund tё shtyjё organizmin tё marrё nga muskujt ushqimin qё ka nevojё, nёpёrmjet tё cilёs shpjegohet edhe rёnia nё peshё e menjёhershme.

Depresioni

Bashkё me nervozizmin dhe problemet e gjumit, humbja e oreksit ёshtё njё ndёr efektet anёsore mё tё zakonshme tё depresionit dhe ky mund tё shkaktojё njё rёnie tё peshёs. “Shpesh njerёzit nuk e kuptojnё as qё po bien nё peshё sepse janё tё mbёrthyer nga depresioni”, nёnvizon prapё Cappola.

Artriti reumatid

Sic shpjegon doktoresha Kerry Hildreth, e specializuar nё mjekёsinё e organeve tё brendshme, asistente e gjeriatrisё pranё Universitetit tё Koloradёs, “kushtet inflamatore si artriti reumatid ose tipa tё tjera infeksionesh, mund tё rivendosin oreksin e pacientit duke shkaktuar nё vazhdim njё reduktim tё ndjeshёm tё peshёs trupore. Sikur tё mos mjaftonte, kёto shqetёsime mund tё shkaktojnё njё inflamacion tё zorrёve duke ndikuar nё kapacitetin e thithjes sё ushqimeve e duke provokuar kёshtu tretjen.

Dieta e varfёr

Nё moshёn e rritur, tretja – e jo vetёm rritja e peshёs – ёshtё shpesh e shoqёruar me njё rrezik tё madh tё vdekshmёrisё. “Ёshtё kjo qё shumё ekspertё e pёrcaktojnё “paradoksi i obezitetit”, thekson prapё Hildreth – e shpjegohet me faktin se me kalimin e viteve, stomaku ka tendencё tё qetёsohet mё lehtё dhe bёn qё tё ndjehesh i ngopur mё gjatё, ndёrkohё disa impulse cerebrale qё kontrollojnё oreksin dhe ngopjen, zbuten. Gjithё kjo i shtyn personat e moshuar tё hanё mё pak, por kёshtu privojnё organizmin e tyre nga ushqimet qё kanё nevojё dhe pёrfundojnё nё mёnyrё tё pakthyeshme me rёnie peshe”. Ёshtё mirё tё bёsh kujdes edhe nё farmaci, sepse disa nga kёta, sic zbulon pёrsёri gjeriatra amerikane “mund tё reduktojnё ndjeshёm oreksin, kёshtu qё ёshtё e nevojshme tё kontrollosh me kujdes si sasinё e ushqimit tё gёlltitur edhe shpeshtёsinё nё tё ngrёnё.

Kanceri

Tipe tё ndryshme tumoresh, si pёr shembull ulcera nё stomak dhe nё zorrё, mund tё shkaktojnё inflamacione dhe probleme me thithjen qё cojnё nё njё rёnie peshe tё menjёhershme. “Kur njё pacient vjen tek unё duke u ankuar pёr njё rёnie tё pashpjegueshme tё peshёs, gjёja e parё qё bёj ёshtё kontrollimi i stomakut, zorrёs sё trashё dhe zorrёve nё njё kёrkim tё njё kanceri tё mundshёm ose njё inflamacioni, – pranon doktoresha Wakim-Fleming – pas njё kёrkimi tё njё tumori tё mundshёm nё ezofag.

