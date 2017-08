Prezantohet Neymar: Nuk erdha te PSG për para

Nuk erdha tek Paris Saint Germain për shkak të parave. Më në fund Neymar është një futbollist i parizienve. Fanella me numër 10 e pret, me të cilën deri më tani klubi francez përmes shitjeve ka arkëtuar plot 10 milionë Euro. Në prezantimin e tij në sallën e konferencës së Parq De Princue, braziliani shoqërohej nga numri një i Psg, Naser Al-Khelaifi. 45 minuta në të cilat sulmuesi ka shpjeguar arsyet se përse vendosi të largohej nga Barcelona,objektivat e tij. Gjithashtu Neymar vuri theksin se nuk janë paratë shkaku se përse ai vendosi të transferohej tek Psg.

“Postimi e Gerard Pique, i cili është një mik i mirë i imi, shkaktoi jo pak zhurmë. I kërkova të mos e postonte, sepse ende nuk e dija se çdo të bëja. Largimi nga Barcelona ka qenë një prej vendimeve më të vështira që kam marrë. Kush më njeh mua e di shumë mirë që nuk erdha këtu për shkak të pagës, sepse nëse do të ishte kështu mund të isha diku tjetër duke luajtur. Çdo ditë pyesja zotin se cduhet të bëja dhe besoj se kjo është rruga e duhur për mua. Parisi është një qytet i mrekullueshëm nuk gjej fjalë për ta përshkruar. Pres me padurim momentin kur do të nis stërvitjen me shokët e skuadrës ku sigurisht duam të fitojmë shumë tituj.”

Ylli brazilian më tej nuk harron të falënderoje dhe shokët e tij tek Barcelona. Dëshiron të fitojë çdo trofe të mundshëm me fanellën e PSG dhe është i bindur që skuadra i ka mundësitë për t’ia dalë mbanë.

“Dua ti falënderoj përzemërsisht shokët e mi tek Barca, për bashkëpunimin që kemi patur përgjatë këtyre viteve. Gjithashtu dua ti shpreh mirënjohjen time, Pastores, i cili numrin 10 që ai mbante vendosi të ma jepte mua. Ishte një surprizë e këndshme. Jam këtu jo vetëm për të fituar Champions League, por çdo trofe të mundshëm.

Më pas foli edhe bosi i PSG, Naser Al-Khelaifi, i cili deklaroi se për sa i përket klauzolës së Neymar gjithçka do të jetë transparente dhe se jemi brenda të gjithë rregullave. Presidenti në fjalën e tij shtoi transferimi i sulmuesit ka sjellë një fryme pozitive në radhët e skuadrës.

4 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)