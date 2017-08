Selitë, Veliaj Qytetarët të bashkëpunojnë për lirimin e hapësirave

Pas 30 vitesh, blloku i banimit në zonën e Selitës në kryeqytet po i nënshtrohet rehabilitimit të plotë. Bashkia e Tiranës po vijon me ritme të shpejta rikonstruksionin e rrugëve të bllokut të kufizuar nga Rr. “Hamdi Pepa”, Rr. “Ilia Dilo Sheperi”, Rr. “Visarion Xhuvani”, Rr. “Leka i Madh”, që pritet të zgjidhë problemin shumëvjeçar të mungesës së infrastrukturës për 30 mijë banorë, të ardhur kryesisht pas viteve ‘90.

Punimet u inspektuan nga kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili u kërkoi qytetarëve që të tregohen bashkëpunues për të liruar hapësirat të cilat pengojnë realizimin e projekteve në të mirë të gjithë komunitetit.

“Kjo është një lagje kufitare midis njësisë 5 dhe 6, kryesisht me ndërtime informale. 90% e qytetarëve janë bashkëpunues, edhe ai 10% që nuk është bashkëpunues, duhet të kuptojë që përpara se të na vijë civilizimi në tokë, duhet të na vijë civilizimi në kokë dhe nëse nuk bashkëpunojmë me Bashkinë, që edhe në 40 gradë është duke punuar me të njëjtin ritëm si në çdo ditë të vitit, atëherë do të jetë shumë e vështirë që të kemi Tiranën ëndrrave tona”, tha ai.

Kreu i bashkisë deklaroi se ndërhyrje të tilla kërkojnë sakrifica nga të gjithë, në mënyrë që punimet të realizohen sa më cilësore dhe në kohë.

“Të gjithë do bëjmë një sakrificë. Ne do të bëjmë sakrificën e orëve të gjata, me temperatura të larta, ata do të duhet të bëjnë sakrificën e vetëm një metri hapësirë të avllive të tyre, që kur të bëhet puna, të bëhet njëherë e mirë e të mos i rikthehemi vit pas viti për çdo trotuar”, u shpreh Veliaj.

Duke u ndalur në çështjen e zjarreve në Tiranë, Veliaj siguroi se të gjithë institucionet janë në krye të detyrës për përballimin e situatës. Ai u bëri thirrje banorëve që jetojnë në zonat përreth Tiranës që të sinjalizojnë sa më parë çdo rast, pasi kështu mund të shmangen dëme të parikuperueshme në pyje dhe pronën e banorëve.

Kryebashkiaku kërkoi mirëkuptimin e qytetarëve sa i përket situatës së furnizimit me ujë të pijshëm në një kohë që vendi ynë po përballet me temperatura të larta dhe me një thatësirë të zgjatur. Veliaj deklaroi se situata është nën kontroll në mbi 90% të territorit, ndërsa në zonat e tjera furnizimi po realizohet me ndihmën e boteve në mënyrë që qytetarët të mos vuajnë mungesën e ujit.

4 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)