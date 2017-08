Situata e zjarreve, 15 vatra të reja; vijojnë flakët në Llogora

Emergjencat civile bëjnë të ditur se vetëm në 24 orët e fundit ka pasur 15 vatra të reja zjarri, në Tiranë, Vlorë, Dibër, Elbasan, Shkodër, Fier, Berat e Lezhë.

Aktualisht, deri në orën 09.00 të mëngjesit të së premtes situata në qarqe:

Qarku Tiranë

Qarku Vlorë

Qarku Dibër

Qarku Elbasan

Në fshatin Krastë, bashkia Elbasan, është riaktivizuar sërish zjarri i rënë dy ditë më parë në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Shërbimi i MZSH Elbasan ka shkuar në vendngjarje dhe ka punuar me të gjithë personelin për shuarjen e flakëve, por situata ka agravuar pasi zjarri është favorizuar dhe nga era e fortë. Pas një pune të gjatë të MZSH Elbasan me ndihmën e MZSH Peqin, MZSH Përmet, MZSH Librazhd, MZSH Gramsh, MZSH Lushnje, forcave ushtarake dhe të pyjores, u arrit shuarja e zjarrit, ku si pasojë u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me shkurre dhe pisha.

Në fshatin Kostenjë, Njësia Administrative Lunik, bashkia Librazhd, është riaktivizuar zjarri në një sipërfaqe me shkurre dhe pisha. Për shkak të terrenit të vështirë, ka qenë e pamundur ndërhyrja nga Shërbimi i MZSH Librazhd. Si pasojë e zjarrit u dogj një sipërfaqe e konsiderueshme me pisha dhe shkurre.

Qarku Shkodër

Qarku Berat

Qarku Lezhë

4 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)