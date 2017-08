Turisti kinez shpenzon 8.733 euro për një gotë uiski

Nuk ka pyetur për paratë një turist kineze, i cila ndodhej për vizitë në Sankt Moritz: në barin e “Hotel Waldhaus am See” është tërhequr nga një “Macallan millésimé”, një uiski i rrallë i vitit 1878 dhe nuk i ka rezistuar faktit për të pirë të paktën një gotë.

Por pak i ka interesuar nëse dy centilitra të asaj gote të çmuar i kanë kushtuar 8.733 euro (9999 franga zvicerane). Megjithatë, turisti është shprehur i lumtur.

Uiski 139-vjeçar ishte prodhuar në vitin 1905, pasi ka qëndruar në shishe për 27 vjet. “Ka një shije që të kujton konjakun”, – ka komentuar drejtori i hotelit, i cili në një moment të parë, nuk donte absolutisht ta shiste pijen e famshme, duke parë vlerën dhe moshën e tij. Por klienti ka këmbëngulur dhe dëshira e tij është plotësuar.

Por gjatë hapjes së shishesh prestigjioze, nuk ka munguar nervozizmi nga ana e drejtuesve të hotelit: ata kishin frikë se tapa e vjetër mund të shpërbëhej, por gjithçka shkoi mirë.

Shishja është hapur dhe uiski është konsumuar me kënaqësi të madhe nga turistja kineze, me barin që mbushi arkat me para!

4 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)