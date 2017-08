10 të vërteta dhe mite nga jeta private e diktatorit tё Koresё sё Veriut

Ёshtё quajtur “diktatori fёmijё” por vendimet e tij pak kujtojnё pafajёsinё tipike tё fёmijёrisё. Diktatori ёshtё vёnё re nё kronika pёr bizneset e tij. Mizoria pёrzihet me pandjeshmёrinё, saqё shpesh ёshtё e lodhshme tё besohen disa lajme.

Mizori, çudira dhe lajme tё rreme

Duke filluar nga zgjedhja e tij si lider suprem i Republikёs Popullore Demokratike tё Koresё, mё 18 dhjetor 2011, njё ditё pas vdekjes sё babait, pёr Kim Jongun janё dёgjuar zёra pёr mizori dhe gjёra tё cuditshme. Informacionet pёr jetёn e tij private e pёr “subjektet” janё mjaft tё pakta. Business Insider ka provuar tё bёjё bashkё duke marrё edhe lajme nga burime tё ndryshme.

Pushkatimi i së fejuarës? Fals

Njё nga spastrimet koreano-veriore, do tё kishte asgjёsuar botёn artistike: njё duzinё personazhesh tё njohura, mes tё cilёve edhe Hyon Song-wol, ish e fejuara e liderit Kim Jong, do tё kishin dalё edhe nё publik, mё 20 gusht 2013, pёr shkelje tё ligjeve tё ngurta kundёr pornografisё. Hyon, kёngёtare e Pochonbo Electronic Ensemble, ёshtё e njohur pёr kёngёt qё propagandonin regjimin do tё ishte e arrestuara e parё me 11 persona tё tjerё me 17 gusht dhe pastaj u gjykua tre ditё mё vonё. Akuza pёr tё gjithё, nё rindёrtimin e bёrё nga e pёrditshmja jugoro-koreane Chosun falё burimeve tё kontaktuara nё Kinё, kishte qenё duke filmuar kundёr seksualizmit tё treguar nё video dhe tё shitur nё tregjet ilegale tё pornos, edhe nё ato kineze. Pёrvec Hyon, figuronin mes viktimave edhe muzikantё dhe balerinё e Wangjaesan Light Music Band e Mun Kyong-jin, fitues nё 2005 i konkursit ndёrkombёtar nё Hungari dhe nё krye tё Unhasu Orchestra, grup nё tё cilin bёnte pjesё kёngёtarja Ri-Sol-ju para dasmёs sё saj me Kim Jongun. Gjenerali i ri dhe Hyon ishin takuar rreth dhjetё vjet mё parё, por lidhja e tyre – nё raportet e shёrbimeve tё inteligjencёs – u pre me dёshirёn e liderit tё dashur Kim Jong, saqё vajza u martua me njё ushtar. E vёshtirё tё thuhet qё nё rastin, – nё tё cilin ёshtё e pamundur tё kesh konfirmim, mund tё jetё dora e Ri duke parё zёrat mbi lidhjen kurrё tё mbyllur definitivisht mes tё dyve, ndёrkohё qё Unhasu Orchestra e Ёangjaesan Luce Music Band u lirua pёr shkak tё skandalit. Por lajmi duket tё jetё totalisht fals.

Dyshimet mbi vdekjen e xhaxhait

Thuhet, por nuk nuk ёshtё e sigurt qё xhaxhai tё jetё gёrryer nga qentё. Edhe pse pёrgjegjёsi qё mbronte Hyon Yong-chol u akuzua nё publik pёr topin e hedhur nё gjumё pёr njё ngjarje ushtarake, sic tregonte Guido Santevecchi kёtu.

Ndryshimi i orës

Nёn lajmet e rreme janё mjaft kompani “tё çmendura” tё diktatorit koreano-verior, si ndryshimi i orës kohore dhe zgjedhjet e hapura pёr njё kandidat tё vetёm. Kёta, nё fakt janё lajme tё verifikuara. Agjensia e shtypit e Koresё sё Veriut, KCNA nё 2015 kishte shpallur qё duke vazhduar nga 15 gushti Koreja e Veriut, vend i qeverisur mё shumё se 60 vjet nga njё diktator ushtarak do tё kishte njё ndryshim tё orёs: ora kishte ndryshuar me 30 minuta para. Koreja e Veriut ka tё njёjtёn zonё kohore me Korenё e Jugut, UTC + 9 (shtatё orё para me orёn tonë lokale) qё u imponua gjatё pushtimit japonez nё gadishullin Korean mes viteve 1910 dhe 1935: nё atё kohё Koreja e Veriut dhe Koreja e Jugut nuk ishin dy shtete tё ndara. Mё 15 gusht, nё 70 vjetorin e pavarёsisё sё Japonisё, Koreja e Veriut ishte i vetmi vend nё botё me zonё kohore UTC +8:30, i njёjti i adoptuar nё tё gjithё gadishullin korean qё nga 1910.

Shijet nё kuzhinё

Pёr World Food Programme 70% e 25.1 milionё banorёve ёshtё “nё rrezik urie” dhe nё kequshqyerje nё vendin endemik. Po sigurisht jo nё pallat. Ish shefi privat i babait kujton qё, nё darkё Kim donte nё dispozicion shishe tё ndryshme vere dhe shumё tipe djathёrash tё cmuar.

Besnikёria ndaj Juche

Diktatori i Koresё sё Veriut u mbetet besnik shumё politikave tё vёna nё pushtet nga babai dhe nga Juche, ideologjinё zyrtare, njё mix i markisizёm-leninizёm, nacionalizmin dhe despotizmin qё parashikon izolimin e vendit dhe ekspansionin e programit tё armёve bёrthamore.

Shtёpia me kinemanё nga 1000 vende

Tё njёjta edhe shijet nё luks. Nё 2012, viti i vendbanimit, shpenzimet vjetore nё mallra tё cmuara ёshtё rritur nga 300 milionё dollarё nё 645,8 milionё. “Janё identifikuar mё shumё se njё duzinё banesash, njё me njё kinema me njёmijё vende, por Kim jeton sidomos nё atё tё Ryongsong.

Dy fёmijё nga njё ish lidere? False

Po nga pikёpamja sentimentale? Lideri ёshtё martuar me njё ish lidere dhe kёngёtare Ri Sol-ju: me tё, thonё vёzhguesit do tё kishte pasur tё paktёn dy fёmijё. Nё tё vёrtetё nuk rezulton qё tё ketё dy fёmijё, por vetёm njё vajzё katёr-pesё vjeç. Kjo mbi fёmijёn e dytё ishte njё spekulim. Së bashku me ndryshimet e fundit të bëra nga ai, si nj shembull i licencimit të gjeneralëve të ndryshëm, martesa e Kim-it është parë nga shumë analistë ndërkombëtarë si “një vazhdimësi” e asaj që mund të jetë një politikë e ndryshimit, një gjest propagande apo të dyja bashkë”, – siç shkruan “New York Times”.

Një jaht 30 metra i gjatë dhe ishull privat

Çudi të tjera? Ka mësuar t’i japë makinës 3 vjeç dhe thotë se makina e tij e preferuar është “Mercedesi”, edhe pse në det lëviz me një jaht 30 metra të gjatë. Ish-basketbollisti i famshëm amerikan, Dennnis Rodman, i cili konsiderohet miku i tij, ka thënë që diktatorit pushon herë pas here në një ishull privat të ngjashëm me “Hauain apo Ibizan”.

Kompleksi i skive i mbajtur hapur për punëtorët

Për të inkurajuar turizmin e huaj, Kim ka ndërtuar vendpushimin e skive të Masikryong, të cilat i kanë kushtuar 35 milionë $, kryesisht i papërdorur dhe mbahet i hapur për ekipet e punëtorëve me gra dhe fëmijë. Shumica e fondeve të tij personale dyshohet se vijnë nga aktivitete të paligjshme të tilla si droga, armët, kontabiliteti i rremë dhe transaksionet bankare të dyshimta (megjithatë, kohët e fundit Financial Times i ka kushtuar një artikull të gjatë për “kapitalizmit mik”, që po rrit ekonominë Koresë së Veriut).

5 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)