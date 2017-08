“Krimineli” dhe miliarderja me pushime në Barbados (Foto)

Jeremy Meeks modeli që u bë i famshëm pas publikimit të fotografisë së tij në burg po bën një jetë përrallore. Ai ndodhet me pushime në Barbados dhe shoqërohet nga Chloe Green, e bija e pronarit të Top Shop, Philip Green. Ndonëse Meeks vazhdon të jetë i martuar me një grua tjetër, duket se çifti nuk shqetësohet aspak, por shijojnë praninë e njëri-tjetrit në maksimum. Çifti është kritikuar për mënyrën se si kanë hyrë në lidhje përderisa gruaja e Meeks, me të cilën ai e ka një fëmijë, e kishte pritur atë deri sa kishte dalë nga burgu.

5 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)