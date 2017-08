Mёsoni tё udhёtoni lehtёsisht, ja si tё minimizoni bagazhet

E padobishme tё marrёsh me vete njё garderobё dhe aksesorё tё shumtё: tё reduktosh valixhet vetёm nё tё domosdoshmet (dhe udhёtoni mё tё lumtur) ёshtё e mundur!

Kush ka fёmijё tё vegjёl i kupton shumё mirё vёshtirёsitё. Pёr sasitё e papёrshkrueshme tё sendeve qё mund tё shёrbehen, duhet tё merrem nё pushime bagazhe tё pabesueshme. Duke pёrfunduar nё valixhe pothuajse e gjithё shtёpia: jo vetёm veshje, por edhe aksesorё qё rrallё i pёrdorim.

Megjithatё ka raste qё bagazhet reduktohen duke marrё vetёm gjёrat e domosdoshme, pёr shembull kur udhёtohet me tren ose kur janё shumё dhe makina ka bagazh tё vogёl. A ёshtё e mundur sipas jush? Sigurisht qё po. Por ka edhe dicka: kush mёson tё niset me pak gjёra udhёton mё i lumtur. Edhe me mendjen!

Lista: pikё sё pari ёshtё e detyrueshme tё pёrpilosh njё listё me tё gjitha ato qё i konsideron tё domosdoshme, duke i ndarё me kategori. Pёr shembull, veshje,kёpucё, aksesorё, ilace, rroba banje. Pas listёs sё parё qё me siguri do tё jetё shumё e gjatё, bёjmё njё llogari duke u pёrqёndruar tek njё ditё tipike e pushimeve dhe duke eleminuar tё gjithё gjёrat qё mund tё blihen edhe nё vendin e pushimit, nё rast nevoje ose qё me siguri nuk do tё pёrdoret. Ёshtё e rёndёsishme tё jeni racional e mbi tё gjitha realist dhe nuk ёshtё kёshtu e thjeshtё.

Kёpucёt: ёshtё njё detaj shumё i vecantё, sidomos tek gratё. Pёr sa u pёrket burrave dhe fёmijёve, zakonisht limitohet nё njё palё sneakers, sandale ose sandale me njё gisht. Por ceshtja e parё nga pikёpamja femёrore ndryshon: nё pёrgjithёsi tentohet tё ekzagjerohet. Nё fakt ёshtё mirё tё zgjedhёsh njё palё kёpucё komode pёr tё ecur, sandale me njё gisht dhe kёpucё qё mund tё kombinohen si nё pёrditshmёri edhe nё raste mё tё vecanta. Pёr shembull, nё verё sandalja e ulёt, e artё, e pajisur me xhevahire ёshtё njё lojё qё mund tё luhet nё shumё raste. Kёpucёt vendosen nё cantat pёrkatёse dhe tё mbёrthyera nё xhepin pёrkatёs ose nё anёt e valixheve.

Rrobat: me listёn nё dorё pёrgatiten rrobat pёr t’i futur nё valixhe, por pa kriter. Pikё sё pari, kjo pёr shumicёn ndoshta nuk ёshtё njё lajm i mirё, e dini qё rrobat e hekurosura dhe tё palosura zёnё njё vend qesharak, tё vendosura nё mёnyrё tё rastёsishme nё cantёn e udhёtimit. Megjithatё i vёmё tё hekurosura, me kujdes dhe tё tendosura. Pёr ata qё ndihen nё vёshtirёsi, kujtojmё qё nё ёeb janё tё disponueshme tutoriale tё plota mbi metodat e kёndshme dhe tё pabesueshme pёr tё vendosur rrobat duke i bёrё sa mё tё vogla. “Vrimat” e mbetura nё valixhe janё shumё tё mira pёr tё vendosur rrobat intime dhe kёpucёt.

Produktet e bukurisё: rastet e bukurisё sё madhe me paketat maxi ose familja e kёtyre produkteve nuk kёshillohen. Para sё gjithash nё aeroplan, kёto tipa kontejnerёsh nuk janё tё lejuara, por edhe pse sigurisht nuk do tё mbarojё e gjithё pakoja e arkёs nё njё udhёtim. Pёr tё ndricuar pёrshtasim shishe boshe pёr t’i mbushur me produkte tё zakonshme, pёr pjesёn e mbetur blejmё gjёra tё tjera. Vlen e njёjta gjё pёr pjastrёn: kёshilloj njё investim tё vogёl, pёr tё pasur versione tё pushimeve (tё dobishme pastaj edhe pёr palestёr).

Ilaçet: pёr ilaçet mё mirё tё mos pajiseni keq, por edhe nё kёtё rast bёni kujdes me gjёrat qё merrni me vete. Tё domosdoshmet, pavarёsisht medikamenteve tё rregullta dhe qё shpёtojnё jetё (pёr shembull kortizonёt dhe adrenalina pёr alergjikёt) janё antibiotikë me njё spektёr tё gjerё, antipiretikёt, analgjezikёt, pomadat antihistaminё, antiemetikёt, fletёt, garzat, dizinfektuesit dhe kush ka frikё nga rёnia e fёmijёve tё trazuar – edhe nё akull tё thatё, – nuk i dihet kurrё.

