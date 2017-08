Salihi i pandalshëm në Austri, shënon dy gola

Hamdi Salihi po tregon se ka ende për të treguar në futbollin austriak. Ish-lojtari i Skënderbeut sezonin e kaluar ka shënuar dy gola në ndeshjen e fundit me ekipin e tij të Neustadt, i cili fitoi 2-3 në fushën e Lustenaut, duke koleksionuar tri pikët e radhës për kreun e renditjes.

Në fakt vendasit shënuan të parët me anë të Lucas Barbosas, që u tregua i saktë nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 6-të. Avantazhi i Lustenaut zgjati vetëm 5 minuta, pasi Salihi në të 11-tën, i shërbyer nga Ljubic barazoi rezultatin.

Në të 25-ën “bomberi” shqiptar shënoi të dytin personal në këtë ndeshje me 11-metërsh, me Neustdin që shkoi në dhomat e zhveshjes në epërsi 1-2. Në minutën e 65 skuadra e Salihit thelloi në 1-3 diferencën me Hager, ndërsa 5 minuta më vonë shkodrani la fushën e lojës i zëvendësuar nga Stefel.

Në minutat e mbetura Lustenau arriti të shënonte golin e dytë por pa mundur të shmangte humbjen. Me këtë dygolësh Salihi arrin kuotën e 3 finalizimeve në 3 javët e para të kampionatin, pasi ka shënuar edhe në suksesin e javës së kaluar 4-0 me BW Linzin.

5 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)