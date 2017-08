Ngjarje e rëndë në Dibër, 6-vjeçarit i bie porta në kokë, humb jetën

Një fëmijë 6-vjeçar ka humbur jetën pasi i ka rënë në kokë porta hekuri. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Blliçe, teksa policia e Peshkopisë sqaron se fëmija u transportua në spital pa shenja jete.

Nga veprimet e para hetimore rezulton se fëmija A.S, 6 vjeç banues në lagjen “Sule”, njësia administrative Fushë-Çidhën, Dibër, kishte shkuar tek shtëpia e dajës së vet në fshatin Blliçe-Dibër dhe duke luajtur në oborr me portën e hekurit me shina është shembur porta duke e goditur në kokë fëmijën 6 vjeçar. Si pasojë e goditjes fëmija A.S, ka humbur jetën.

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)