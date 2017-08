Sarandë, pushuesi rreh nusen dhe vjehrrin, prangoset nga policia

Një i ri nga Kosova, i cili ndodhej me pushime në Sarandë së bashku me familjen, ka shokuar me veprimin e tij.

Pas një sherri në familje, i riu 23-vjeçar me iniciale R.G., ka dhunuar fizikisht bashkëshorten e tij V.G., 21 vjeçe, dhe vjehrrin e tij, E.G., 48 vjeç, banues në Prishtinë.

Mësohet se ngjarja e pazakontë ka ndodhur në lagjen Nr. 1 në Sarandë.

Ai është vënë në pranga nga policia e Sarandës për shkak të përdorimit të dhunës.

Komisariati i Policisë Sarandë:

Më datë 05.08.2017, u arrestua në flagrancë shtetasi R.G., 23 vjeç, banues në Kosovë, pasi rreth orës 04. 30, në lagjen Nr. 1, Sarandë është konfliktuar dhe ka ushtruar dhunë fizike ndaj bashkëshortes V.G., 21 vjeçe, dhe vjehrrit të tij, E.G., 48 vjeç, banues në Prishtinë.

6 gusht (gazeta-Shqip.com)