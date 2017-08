Tiranë, ndëshkohen urbanët për mosfunksionimin e kondicionerëve

Janarin e një viti më parë, kur u ndryshua çmimi i biletës për transportin urban, Bashkia e Tiranës u kërkoi kompanive plotësimin e të paktën 10 kritereve.

Gjobitja e tyre është bërë në bazë të një sistemi pikëzimi, nga i cili vendoset më pas për masat që do të merren. Sipas të dhënave, shkeljet më të shpeshta janë bërë për sistemin e ajrimit të automjeteve. Për këtë janë lëshuar 126 gjoba për mosfunksionimin e kondicionimit në autobusë.

Në jo pak raste, konkretisht 35 gjoba janë vendosur për mosrespektimin e stacionëve të autobusëve. Edhe në këto ditë kur temperaturat kanë shënuar vlera shumë të larta, qytetarët duket se vuajnë ende nga këto shkelje.

Për 6-mujorin e parë të vitit 2017, kompanitë e transportit urban në Tiranë janë gjobitur 12 herë për mosdhënien e biletës te pasagjerët dhe gjithashtu masë është marrë edhe për mosnjohjen e abonesë. Për këtë të fundit, për të cilën pati edhe një debat për modelin e abonesë që do të ishte e vlefshme, me foto ose jo, Bashkia ka bërë të ditur se do të njihen të gjitha llojet.

6 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)