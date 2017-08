Dy të plagosur paraqiten në spitalin e Shkodrës, policia nis hetimet

Rreth orës 04:00, në urgjencën e spitalit Shkodër, është paraqitur i plagosur me mjet prerës shtetasi E. E, 28 vjeç, banues në Shkodër, i cili ndodhet Spitalin Rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën.

Gjithashtu në orën 04:16, në Spitalin Rajonal Shkodër është paraqitur me dëmtime në pjesën e kokës, me mjete të forta, shtetasi G. B, 19 vjeç, banues në Shkodër, i cili ndodhet në gjendje jashtë rrezikut për jetën.

Po kryhen veprimet me grup hetimor, dhe po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes. Materialet do ti referohen Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Shkodër të cilët këta shtetas do procedohen në gjendje të lirë, për veprën penale “Plagosje e lehtë me dashje”.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)