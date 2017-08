Horoskopi – 7 gusht 2017

DASHI

Eshte mire te mos komentoni shume idete tuaja tek persona qe sapo I keni njohur. Mund ti pervetesojne si te tyret.

DEMI

Sot do tju duhet te jepni prova per altruizmin tuaj sidomos ne raportet familjare. Do te hiqni dore nga nje gje qe e keni mjaft per zemer.

BINJAKET

Keni kohe qe jeni bere viktima te konformizmit. Nese gjerat do te ndryshojne sot do te jete nje ndryshim per mire.

GAFORRJA

Eshte nje ceshtje qe ju shqeteson prej kohesh dhe sot ka ardhur momenti ti jepni fund. Gjithe ky shqetesim do te duket sikur ska ekzistuar

LUANI

Ka projekte qe ju kane zene shume nga koha juaj dhe qe do te kuptoni qe nuk mund te realizohen. Filloni mbani distance perpara se te jete vone.

VIRGJERESHA

Kontaktet qe keni krijuar gjate karrieres suaj do tju ndihmojne te merrni nje vendim qe po e shtyni prej kohesh. Cdo gje do te shkoje mire.

PESHORJA

Nese nuk doni te humbni mbeshtetjen e personave prane jush duhet te jeni me prezente ne jeten e tyre dhe ti mbeshtesni ne cdo hap.

AKREPI

Keni kohe qe keni qendruar ne te njejtin vend pa bere hapa perpara. Kjo gjendje po ju ben te ndiheni keq dhe te mbylleni ne vetvete.

SHIGJETARI

Keni zgjedhur menyren me te mire per te qene vertet te lumtur. Jeni te mbushur me optimizem kete periudhe dhe kjo ju ka ndihmuar.

BRICJAPI

Kohet e fundit keni qene mjaft te zene me jeten tuaj private duke lene pas dore impenjimet profesionale. Mund te krijoje ngecje ne karriere.

UJORI

Sot mund te merrni vendime shume te ndryshme nga sa keni thene me pare. Kjo sepse ne cdo moment do te keni ndryshime te situatave.

PESHQIT

Keni guxuar me shume sec duhet kete periudhe dhe sot do te jete momenti qe do tju duhet te merrni mbi vete te gjitha pergjegjesite.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com) T.CH