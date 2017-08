Koncesionet e hidrocentraleve, 2 në Grabovë dhe një në Mat

Ministria e Energjetikës ka shpallur fituesit për dhënien me koncesion të tre hidrocentraleve të vegjël. Dy prej tyre do të ndërtohen në Grabovë dhe i treti në lumin e Luses, në mat. Hidrocentrali “Grabova 1” do të ndërtohet nga një bashkim i përkohshëm i tre shoqërive dhe koncesioni është 35-vjeçar.

Fuqia e instaluar është 14 mijë e 900 kilowat dhe investimi i kalon 2.3 miliardë lekë, pa TVSH. Kontrata është e tipit “ndërtim, operim dhe transferim”. Hidrocentrali “Grabova 2” do të ndërtohet nga një tjetër bashkim kompanish. Fuqia e instaluar, e përcaktuar me prurjet është llogaritur 8.100 KW dhe i gjithë investimi privat është rreth 1.5 miliard lekë pa TVSH. Pas 35 vitesh vepra i kalon shtetit.

Edhe koncesioni i tretë, ai në lumin Luse të Matit është 35-vejçar. Ai do të ndërtohet gjithashtu nga një konsorcium dhe fuqia e instaluar është 6.380 KW. Punimet do të zgjasin 18 muaj dhe investimi është 621 milionë lekë, pa TVSH. Në të treja rastet, kompanive i jepet 60 ditë kohë nga marrja e njoftimit të fituesit për të negociuar kontratën.

Hidrocentrali “Grabova 1”

Fitues “GR Albania” SH.P.K., “Agna” Sh.A. dhe “Alb – Star” SH.P.K.;

Fuqia e instaluar 14.900 KW;

Zbatimi i punimeve 24 muaj;

Vlera e investimit 2.3 mld lekë, pa TVSH;

Konçesioni 35 vjet.

Hidrocentrali “Grabova 2”

Fitues “Vëllezërit Hysa” SH.P.K. dhe “Hydropower” SH.P.K.;

Fuqia e instaluar 8.100 KW;

Zbatimi i punimeve 24 muaj;

Vlera e investimit 1.48 mld lekë pa TVSH;

Konçesioni 35 vjet.

Hidrocentrali “Lusa”

Fitues “Idrol Energy” SH.P.K. dhe “Scotta” S.P.A.;

Fuqia e instaluar 6.380 KW;

Zbatimi i punimeve 18 muaj;

Vlera e investimit 621 mln lekë, pa TVSH;

Koncesioni 35 vjet.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com) / Top Channel