Partizani, prezantohet Edgar Çani: Objektivi është titulli

Edgar Çani rikthehet në atdhe, pas një karriere të gjatë në Itali, me itenerare në Poloni e Angli, java e Edgar Çanit, sulmuesit të Kombëtares, nisi me prezantimin te Partizani.

Më në fund i kuq, me shallin e skuadrës në qafë në sallën e konferencave, si për të demonstruar lidhjen me ngjyrën që deh tifozët e 15 herë kampionëve, kontratë 2- vjeçare dhe fanella me numrin 9, atë të qendersulmuesit të pastër, është padyshim ai godija e madhe e kësaj vere.

Për Partizanin është një ëndërr e vjetër që bëhet realitet, me 28-vjeçarin që shpjegon se këmbëngulja dhe projekti i Partizanit bënë që kjo të ishte hera e duhur.

“Po është e vërtet Partizani më ka kërkuar edhe më parë, por këtë herë këmbënguli më shumë për mua dhe e pranova ofertën e klubit kryeqytetas, duke parë edhe projektin që ka”.

I rritur jashtë vendit, Çani prek për herë të parë Kategorinë Superiore, ashtu si Partizani, kërkon titullin kampion.

“Klubi ka pretendime serioze, kërkon titullin pas shumë vjetësh dhe unë vendosa të vij për ta ndihmuar këtë ekip”.

Titulli por edhe kombëtarja, Partizani për të është ambienti i duhur për të rigjetur fanellën kuqezi, edhe pse pranon se për momentin nuk ka patur kontakte me trajnerin e ri Panucci. Pak por e sigurt, Luciano Moggi ka luajtur një rol thelbësor në transferimin e tij te Partizani.

“Më ka pëlqyer projekti, që ma ka shpjeguar edhe Moggi, me të cilin kam komunikuar disa herë”.

Me Mark Julianon ndërkohë bashkëbisedimi ka qenë në planin teknik.

“Trajnerin Iuliano e njoh, sepse ka drejtuar disa skuadra në Itali. Konkurrenca? Natyrisht, më pëlqen dhe jam gati të jap më të mirën”.

Vlerësim për kampionatin shqiptar, Çani e di se asgjë nuk mund të merret e garantuar.

“Nuk e njoh mirë futbollin shqiptar, sepse kam jetuar në Itali, por kam parë disa ndeshje dhe kam krijuar një imazh. Eshtë një kampionat u fortë dhe duhet të japim maksimumin”.

Këpuca e artë padyshim që e josh, megjithatë nuk i vë vetes objektiva personalë, i pari vjen suksesi i Partizanit.

“Nuk kam objektiva personale përsa i përket numrit të golave, por dua të ndihmoj klubin të arrijë atë që do”.

Konkurrenca nuk e tremb, në botën e profesionistëve luan ai që e meriton.

“Më pëlqen konkurenca, nuk i frikësohem. Do të ishte bukur të shpallem kampion me Partizanin”.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)