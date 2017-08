Ronaldo grumbullohet për sfidën me Man.United

Në mënyrë surprizë Cristiano Ronaldo përfshihet në listën e lojtarëve të grumbulluar nga trajneri i Reali i Madridit Zinedine Zidane për finalen e Superkupës së Europës.

Këtë të Mërkurë në Shkup Los Blancos do të sfidojnë Manchester United, por edhe pse ka vetëm pak ditë që ka nisur stërvitjen ylli portugez është në formë të mirë fizike dhe do të udhëtojë drejt Maqedonisë me pjesën tjetër të skuadrës.

Mbetet për tu parë nëse Zidane do ti japë disa minuta Ronaldos në sfidën ndaj ish skuadrës së tij. Pjesë e të grumbulluarve janë edhe blerjet e reja, Theo Hernandez, Marcos Llorente e Dani Ceballos.

7 gusht 2017 (gazeta-Shqip.com)